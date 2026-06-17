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حمایت از سرمایه گذاران فارس با واگذاری ۳۰ هکتار زمین دولتی

حمایت از سرمایه گذاران فارس با واگذاری ۳۰ هکتار زمین دولتی
کد خبر : 1800627
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مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از واگذاری اولیه ۳۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حمایت از تولید، ساماندهی بهره‌برداری و تقویت ظرفیت‌های کشاورزی استان انجام شده است.

به گزارش ایلنا، نبی‌الله یزدی با اشاره به برگزاری چهار جلسه شورای هفت‌نفره هیئت واگذاری در سال جاری اظهار کرد: در این جلسات، روند واگذاری و مدیریت اراضی با هدف حمایت از تولید و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در نتیجه مصوبات این جلسات، واگذاری اولیه ۳۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی در اختیار سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی قرار گرفته تا زمینه اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش ظرفیت تولید در استان فراهم شود.

یزدی با بیان اینکه ساماندهی قراردادها و تثبیت بهره‌برداری‌ها از اولویت‌های این مجموعه بوده است ادامه داد: در این مدت، انتقال قطعی سه قطعه زمین به مساحت مجموع ۱۶.۵ هکتار انجام شده که هدف از آن تثبیت حقوق بهره‌برداران و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.

این مقام مسئول عنوان کرد: همچنین در این بازه زمانی ۳۶ مورد تمدید قرارداد اجاره واگذاری اراضی انجام شده و دو مورد فسخ قرارداد نیز به دلیل عدم اجرای تعهدات و ضوابط قانونی ثبت شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تأکید بر رویکرد حمایتی این مدیریت خاطرنشان کرد: واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران در راستای تحقق شعار سال، تقویت اقتصاد مقاومتی و ارتقای امنیت غذایی کشور انجام می‌شود تا روند تولید در بخش کشاورزی با ثبات و استمرار ادامه یابد.

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