صدای انفجار در تبریز ناشی از عملیات پاکسازی است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بر اساس اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه از سوی مدیریت بحران استان در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، اعلام شده است که از ساعت ۱۳ تا ۱۵ امروز صداهای انفجار در محدوده این پایگاه هوایی شنیده خواهد شد.

در این اطلاعیه تاکید شده است که این انفجارها در چارچوب عملیات ایمن‌سازی و انهدام مهمات قدیمی و باقی‌مانده از جنگ تحمیلی انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی همچنین از شهروندان تبریزی خواست با توجه به اطلاع‌رسانی انجام‌شده، نسبت به شنیده شدن صداهای انفجار نگرانی نداشته باشند و اخبار مربوط به این موضوع را تنها از منابع رسمی پیگیری کنند.

پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز از مهم‌ترین مراکز عملیاتی نیروی هوایی ارتش در شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود و در سال‌های گذشته نیز در مقاطع مختلف عملیات ایمن‌سازی و انهدام مهمات فرسوده یا باقی‌مانده از دوران دفاع مقدس در این مجموعه انجام شده است.

این اقدامات با هدف افزایش ایمنی، کاهش خطرات احتمالی و پاکسازی کامل مناطق نگهداری مهمات صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/