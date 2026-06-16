به گزارش ایلنا، داوود حبیبی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این رابطه افزود: در این حادثه آتش‌سوزی یکی از مصدومان از ناحیه کمر و دست و همچنین مصدوم دیگر از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی شده است. هم‌اکنون تیم‌های کوهنوردی در حال انتقال آنان از ارتفاعات به مناطق امن هستند.

وی ادامه داد: آتش‌سوزی از ساعت 11:30 امروز در ارتفاعات گناوه‌لری آغاز شده و به‌رغم تلاش نیروهای امدادی و مردمی، همچنان ادامه دارد. سخت‌گذر بودن منطقه و وزش باد شدید، عملیات مهار آتش را با دشواری مواجه کرده و احتمال گسترش حریق به مراتع و ارتفاعات روستاهای همجوار وجود دارد.

رابط مدیریت بحران شهرستان گچساران به تلاش‌های انجام شده برای مهار حریق اشاره کرده و اظهار داشت: نیروهای محیط‌زیست، منابع طبیعی، ستاد مدیریت بحران، هیئت کوهنوردی و گروه‌های مردمی از ساعات اولیه وقوع حادثه آتش‌سوزی در ارتفاعات گناوه‌لری حضور یافته و در حال مهار آتش هستند.

حبیبی تصریح کرد: از ساکنان روستاهای آبریگون، گناوه، لری، باغ انار، بی‌بی‌جان و خنگ بنار تقاضا می‌شود با توجه به احتمال سرایت آتش به مراتع و ارتفاعات اطراف، مراقبت‌های لازم را انجام دهند. همچنین در صورت نزدیک شدن شعله‌های آتش، مراتب را سریعاً به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اطلاع دهند.

انتهای پیام/