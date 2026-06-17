جواد نجفیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵ هزار واحد نانوایی لواش‌پز در سطح آذربایجان‌غربی فعالیت دارند که از این تعداد، یک‌هزار و ۶۴۰ واحد در شهر ارومیه مستقر هستند.

وی افزود: تعیین نرخ جدید نان پس از انجام آنالیز هزینه‌ها توسط اتحادیه نانوایان و بررسی در کارگروه آرد و نان استان انجام شده و پس از تأیید به وزارت کشور ارسال می‌شود تا ابلاغ نهایی صورت گیرد.

نجفیان با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی پنجمین استان کشور در اجرای افزایش قیمت نان بوده است، تصریح کرد: افزایش هزینه‌های تولید از جمله رشد حدود ۶۰ درصدی دستمزد کارگران، افزایش قیمت مخمر، اجاره‌بها و سایر شاخص‌های تورمی، معیشت نانوایان را با چالش جدی مواجه کرده بود به همین دلیل افزایش قیمت نان در استان کلید خورد.

نجفی با اشاره به اینکه فعالیت نانوایی‌ها در سطح استان تحت نظارت قرار دارد، اظهار کرد: تمامی قیمت‌ها در واحدهای یارانه‌ای و آزادپز در سامانه‌ نانینو ثبت و از طریق کارتخوان‌های متصل قابل کنترل است.

رئیس اتحادیه نانوایان مرکز استان آذربایجان‌غربی درباره برخی گلایه‌ها نسبت به قیمت نان‌های خاص مانند نان روغنی یا برخی انواع سنگک نیز گفت: در واحدهای دارای مجوز، قیمت‌ها بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی تعیین می‌شود و خارج از نرخ مصوب امکان دریافت وجه وجود ندارد.

نجفی تأکید کرد: نرخ‌های جدید در چارچوب مصوبات رسمی تعیین شده و دریافت هرگونه مبلغ خارج از نرخ مصوب تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود:د:شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ یا شماره ۱۳۵ تعزیرات و همچنین مراجعه حضوری شکایت خود را ثبت کنند تا موضوع بررسی شود.

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