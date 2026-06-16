مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبر داد:
پرداخت 572 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات تبصره 2 در استان مرکزی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: 3400 میلیارد ریال منابع مالی از محل اعتبارات تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 به این استان اختصاص یافته که 572 میلیارد ریال این منابع مالی معادل 19 درصد آن در قالب تسهیلات تا نیمه خرداد ماه سال جاری در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی به تعداد طرحهایی که تسهیلات فوق به آنها اختصاص داده شده اشاره داشته و افزود: این تسهیلات با 19 عنوان طرح مصوب استان مرکزی در بخشهای اشتغال و کارآفرینی پرداخت شده است. ارائه این تسهیلات قطعاً میتواند در اشتغالزایی ابن استان نقش مؤثری داشته باشد.
وی ادامه داد: از منابع بازگشتی تبصره 2 سال 1403 که مربوط به صمت با عاملیت بانک صنعت و معدن با 3500 میلیارد ریال و مربوط به جهاد کشاورزی با عاملیت بانک کشاورزی با 1500 میلیارد ریال است، تعداد 25 عنوان طرح جهاد کشاورزی توسط بانک کشاورزی به مبلغ 1454 میلیارد ریال پرداخت شده است.