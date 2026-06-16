پرداخت 572 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات تبصره 2 در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی به تعداد طرح‌هایی که تسهیلات فوق به آنها اختصاص داده شده اشاره داشته و افزود: این تسهیلات با 19 عنوان طرح مصوب استان مرکزی در بخش‌های اشتغال و کارآفرینی پرداخت شده است. ارائه این تسهیلات قطعاً می‌تواند در اشتغال‌زایی ابن استان نقش مؤثری داشته باشد.

وی ادامه داد: از منابع بازگشتی تبصره 2 سال 1403 که مربوط به صمت با عاملیت بانک صنعت و معدن با 3500 میلیارد ریال و مربوط به جهاد کشاورزی با عاملیت بانک کشاورزی با 1500 میلیارد ریال است، تعداد 25 عنوان طرح جهاد کشاورزی توسط بانک کشاورزی به مبلغ 1454 میلیارد ریال پرداخت شده است.

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