معاون ادارهکل میراثفرهنگی استان خبر داد:
برگزاری آزمون مصاحبه تخصصی راهنمایان گردشگری بینالمللی در استان مرکزی
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی گفت: آزمون مصاحبه تخصصی متقاضیان دریافت کارت راهنمای گردشگری بینالمللی در این استان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مصطفی مرزبان افزود: این آزمون با هدف ارزیابی توانمندیهای علمی، تخصصی و مهارتهای ارتباطی راهنمایان گردشگری و با حضور متقاضیان ارتقاء کارتهای گردشگری در 2 گرایش فرهنگی و طبیعتگردی برگزار شد.
وی ادامه داد: در این آموزن، شرکتکنندگان توانمندیهای خود را در حوزه فنون راهنمایی گردشگران ارائه کردند. بخشی از ارزیابیها نیز به سنجش مهارت متقاضیان در ارائه مطالب تخصصی به زبانهای خارجی اختصاص داشته است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی اظهار داشت: در فرایند برگزاری این آزمون، تعدادی از متقاضیان مباحث و فنون راهنمایی گردشگری را به زبانهای انگلیسی و آلمانی ارائه کردند.