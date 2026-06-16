برگزای رویداد بزرگ شیرازگردی سالمندان با حضور بیش از ۲۵۰ ورزشکار

به گزارش ایلنا، رئیس هیئت ورزش های همگانی استان فارس گفت: ورزش سالمندی نقش مؤثری در ارتقای سلامت روان، افزایش نشاط اجتماعی و حفظ منزلت سالمندان دارد. سیروس پاک‌فطرت با تأکید بر اهمیت توجه به ورزش سالمندی اظهار کرد: ورزش‌های همگانی یکی از مؤثرترین ابزارها برای حفظ سلامت جسمی و روانی سالمندان است. فعالیت‌های منظم ورزشی علاوه بر افزایش توان جسمانی، موجب تقویت روحیه، کاهش اضطراب و افسردگی، افزایش امید به زندگی و گسترش تعاملات اجتماعی در میان سالمندان می‌شود.

پاک‌فطرت افزود: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند و تکریم آنان تنها در قالب تجلیل و بزرگداشت خلاصه نمی‌شود، بلکه باید با فراهم کردن زمینه حضور فعال آنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی، جایگاه و منزلت این قشر فرهیخته را حفظ و تقویت کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس توسعه برنامه‌هایی است که ضمن ایجاد نشاط و تحرک، به ارتقای کیفیت زندگی سالمندان کمک کند. برنامه شیرازگردی سالمندان نیز با همین رویکرد و با هدف تلفیق فعالیت بدنی، گردشگری فرهنگی و افزایش مشارکت اجتماعی برگزار شد.

پاک‌فطرت با اشاره به نقش فعالیت‌های گروهی در سلامت روان سالمندان گفت: حضور در برنامه‌های جمعی و رویدادهای ورزشی و فرهنگی، احساس تعلق اجتماعی را در سالمندان تقویت کرده و از انزوا و گوشه‌گیری آنان جلوگیری می‌کند. امروز توجه به سلامت روان سالمندان به اندازه سلامت جسم آنان اهمیت دارد و ورزش‌های همگانی بستری مناسب برای تحقق این هدف است.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس همچنین از همکاری مجموعه شهرداری شیراز، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، سازمان حمل‌ونقل و اتوبوسرانی شهرداری شیراز و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس ، کمیته ورزش سالمندان هیئت ورزش های همگانی استان فارس در برگزاری این برنامه قدردانی کرد و گفت: هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های گسترده‌تر برای ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه ورزش همگانی در میان اقشار مختلف به ویژه سالمندان را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: استقبال چشمگیر بیش از ۲۰۰ ورزشکار بالای ۵۰ سال از این برنامه نشان داد که سالمندان همچنان با انگیزه، پویا و اثرگذار در جامعه حضور دارند و باید فرصت‌های بیشتری برای مشارکت فعال آنان در عرصه‌های مختلف فراهم شود.

این رویداد با حضور سیروس پاک‌فطرت رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس، مرجان زارعی، علی قاسمی دبیر هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس و محمدرضا جعفری رئیس کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی و مدیر روابط عمومی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، سازمان حمل‌ونقل و اتوبوسرانی شهرداری شیراز و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس برگزار شد.

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