وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد:
حمله به میناب و لامرد برای ایجاد رعب و ترس اجتماعی در روزهای نخست جنگ آمریکا علیه ایران بود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خانواده شهدای حمله تروریستی آمریکا به لامرد فارس گفت : حملهی دشمن آمریکایی به میناب و لامرد برای ایجاد رعب و ترس اجتماعی بود، آنها به دنبال فروپاشی درونی بودند که در روزهای نخست، این تصور که نظام ایران از هم پاشیده شود، تعبیر نشد و تاب اوری اجتماعی، همبستگی اقوام ملی و امنیت داخلی موجب شد ما محاسبات دشمن را برهم بزنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سید عباس صالحی در جمع خانواده معظم شهدای حمله تروریستی آمریکای جنایتکار به لامرد گفت: جنم تحمیلی سوم دارای دو روایت بود، یکی از آنها وحشی گریهای دشمن و مجروحیتهای مردم ایران و برخی رشادتها و حماسههایی که ملت افریدند، که رسالت فرهنگ و هنر، ثبت و انتشار این روایتها است و هم در بخش مظلومیت مردم ایران و هم در موضوع رشادتهای ملت عزیزمان ، این تکالیف را به نحو مطلوب و درخور شأن انجام خواهند داد.
وی ادامه داد: در روز نخست جنگ بزرگترین قساوت دشمن، شهادت رهبر قائد شهید بود، دشمن جنگ صرفا نظامی را با ما شروع نکرد.
صالحی خاطرنشان کرد: این جنگ با قواعد اولیه جنگهای متداول تطابقی ندارد، مدرسه میناب در ساعات اول، شهادت 186 نفر کودک دختر و پسر که در آنجا قتله گاهی بود، ناوچه دنا که هموطنان ما بدون سلاح به شهادت رسیدند، شهادتهای خانوادگی یک خانواده ١۵ نفره در اطراف کرج به شهادت رسیدند و دیگر موارد مشابه شهادتهای هموطنانمان، تخریب و حمله به مراکز میراث فرهنگی، بیش از ٣٠٠ کتابخانه، ١٣٠٠ مدرسه، شهادت کودکان از جمله کودک آوینای ٢ ساله در لامرد، با هیچکدام از قواعد جنگ، تطابقی ندارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جنایت آمریکا در آزمایش موشکهای نوین کشتار جمعی جدید در لامرد، بیان کرد : اتفاقی که در لامرد افتاد و پس از حادثه میناب رخ داد، ابعاد ان کم کم پدیدار شد، 4 موشکی که در لامرد اصابت کرد هرکدام با 180 هزار تنگستن به مناطق مسکونی و ورزشی خسارت وارد نمود و جمعی از هموطنان ما در این منطقه را به شهادت و جانباز کرد.
صالحی تصریح کرد : آمریکا و رژیم صهیونیستی قواعد تغییر نظام ما را نمی دانستند، نقطه شروع جنگ با شهادت رهبر فرزانه و حکیم و با شهادت فرماندهان نظامی رقم خورد، آنها حمله به میناب را با هدف ترس و دلهره اجتماعی انجام دادند و با این پیام به ملت ایران که اگر بایستید؛ هیروشیماها در راه است.
وی ادامه داد: انها میناب را با ترس وسیع اجتماعی مورد حمله قرار دادند، بعد از آن حمله لامرد را به همین هدف، 4 موشک اصابت را شلیک کردند که اگر مدرسه همجوار سالن ورزشی باز بود و خیابانها شلوغ بودند، یک شهادت عظیم جمعی از هموطنان را شاهد می بودیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد : دو حادثه میناب و لامرد برای ایجاد رعب و ترس اجتماعی از سوی دشمن رقم خورد. آنها به دنبال فروپاشی درونی بودند که در روزهای نخست، این تصور که نظام ایران از هم پاشیده شود، تعبیر نشد و تاب اوری اجتماعی، همبستگی اقوام ملی ، و امنیت داخلی موجب شد ما محاسبات دشمن را برهم بزنیم.
صالحی در پایان یادآور شد: این مقطع از تاریخ ایران اسلامی ، مقطع زرین و طلایی است اتفاقات جنگ، فرصتی برای ایران اسلامی است همانند جنگ هشت سال دفاع مقدس که خون رزمندگان و هموطنان، تداوم و تعالی کشورمان را شاهد بودیم، هم اکنون یک دوره جهش تازه خواهد بود.