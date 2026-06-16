معاون استاندار لرستان:
ائتلاف نماد، سند امنیت اجتماعی است/ ضرورت تقویت رفتارهای ائتلافی
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: این ائتلاف، سند امنیت اجتماعی است و باید موضوع ائتلاف نماد را با این شکل و ساختار در نظر بگیریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی امروز سهشنبه در جلسه اعضای شورای ائتلاف نماد ( نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) اظهارداشت: امروزه ماهیت آسیبهای اجتماعی تغییر کرده و متناسب با این شرایط، عناوین برای مقابله و پیشگیری نیز تغییر میکند.
وی ادامهداد: در این راستا نام ائتلاف نشان میدهد که طرفیتی در این زمینه وجود دارد و براین پیشفرض استوار است که مقابله با آسیبهای اجتماعی فقط در حوزه آموزش و پرورش نیست و نیاز دارد با محوریت این نهاد، سایر دستگاهها ظرفیت خود را برای مقابله با بحرانها، به کار گرفته شوند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تصریح کرد: هنر اینست که ائتلاف نماد را بر اساس عملکرد، در سطح جامعه دانشآموزی گسترش داد. در این مسیر باید به سمت دادهمحوری حرکت کرد و دستگاههایی که با دادهها سروکار دارند نقش بسیار مهمی درنامههای ائتلاف دارند.
پورعلی افزود: نکته مهم دیگر اینست که گزارشهای این حوزه باید خطای آماری کمی داشته باشند و لازمه آن نیز حضور دستگاه های مرتبط در این زمینه است.چون آمارها با جمعیتهای هدف و وضعیتها در ارتباط نزدیک و واقعی هستند.
وی با بیان اینکه باید خودمان را آماده کنیم تا با جمعیت های مختلف در حوزه آسیبهای اجتماعی مواجه شویم، اظهارداشت: با این رویه، نگاه واقعگرایانه تری از رفتارهای دانشآموزان ارایه میشود.
پورعلی تاکید کرد: براین اساس باید چالشهای موجود در بحث ساختار ائتلاف شناسایی و رفع شود و عملکرد این دستگاهها هم در قالب گزارش ارائه شود. سیاست آموزش و پرورش لرستان هم اینست که این ائتلاف گسترش یابد پس باید رگههای رفتار ائتلافی نیز در این زمینه شکل بگیرد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به کمبود مشاورههای متخصص در این حوزه نیز گفت: باید از ظرفیت سمنها، گروه های جهادی و ...استفاده گردد تا خدمات به جمعیتهایی که محتاج تر هستند، ارایه شود. برای نمونه عدم همکاری والدین را از طریق شوراهای محله میتوان رفع کرد که نمونههایی از رفتارهای ائتلافی هستند.
پورعلی یادآور شد: رفتارهای سیاستی در این حوزه باید تولید اندیشکده ها باشند زیرا برای تقویت ائتلاف نماد باید به منطق گزارشهای اندیشکده ای نزدیک شویم.
وی افزود: فعالسازی برخی ساختارهای مرتبط، تقویت بخش مطالبه گری و نظارتی، تقویت عملکرد دبیرخانه و دستگاههای اجرایی هم در این بخش باید مدنظر قرار بگیرد.