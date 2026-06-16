تعزیرات البرز طرح ویژه محرم را کلید زد

به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی گفت: همزمان با آغاز ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، طرح ویژه نظارتی محرم با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، پیشگیری از تخلفات اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار در سطح استان البرز اجرایی شده است.

وی اظهار کرد: در این طرح، گشت‌های مشترک نظارتی با همکاری بازرسان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دیگر دستگاه‌های مسئول، به‌صورت مستمر در سطح بازار، مراکز عمده عرضه، واحدهای صنفی و شبکه‌های توزیع فعال هستند.

صالحی با تاکید بر اینکه در ایام محرم برخی کالاها به دلیل افزایش مصرف عمومی و نیاز هیات‌های مذهبی بیش از دیگر اقلام مورد توجه قرار می‌گیرند، گفت: مرغ به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاهای مصرفی، به‌طور ویژه در این طرح زیر نظر قرار دارد و فرآیند تامین، توزیع، عرضه و قیمت‌گذاری آن به‌صورت دقیق رصد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: هدف از این نظارت‌ها آن است که مردم و برگزارکنندگان آیین‌های مذهبی در تامین اقلام مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند و همچنین زمینه برای سوءاستفاده احتمالی برخی سودجویان از شرایط بازار از بین برود.

وی افزود: هرگونه گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، امتناع از عرضه، درج نکردن قیمت و فروش اجباری در این ایام به‌عنوان تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

صالحی تصریح کرد: پرونده‌های مربوط به تخلفات بازار در کمترین زمان ممکن در شعب تعزیرات رسیدگی می‌شود و رویکرد ما در این ایام، رسیدگی سریع، قاطع و بازدارنده به تخلفات احتمالی است تا از بروز نابسامانی در بازار جلوگیری شود.

وی با اشاره به حساسیت تامین و توزیع مرغ در روزهای منتهی به تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: در این مقطع زمانی، نظارت‌ها با دقت بیشتری دنبال می‌شود و تیم‌های بازرسی بر نحوه توزیع و رعایت قیمت‌های مصوب تمرکز دارند تا از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت یا ایجاد اخلال در بازار جلوگیری شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز بیان کرد: تامین مناسب کالاهای اساسی و نظارت موثر بر شبکه توزیع، از مهم‌ترین مولفه‌های مدیریت بازار در مناسبت‌های مذهبی است و دستگاه‌های مسئول در استان با هماهنگی کامل، این ماموریت را دنبال می‌کنند.

وی افزود: تعزیرات حکومتی البرز در کنار برخورد قانونی با تخلفات، بر پیشگیری و ساماندهی بازار نیز تاکید دارد و تلاش می‌شود از طریق حضور میدانی بازرسان و رصد مستمر بازار، امکان تخلف به حداقل برسد.

صالحی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی در بازار، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی و مراجع مربوط اطلاع‌رسانی کنند و گفت: همراهی و مشارکت مردم در کنار نظارت دستگاه‌ها، نقش مهمی در کنترل بازار و مقابله با تخلفات دارد.

وی تاکید کرد: اجرای طرح ویژه نظارتی محرم تا پایان این ایام ادامه خواهد داشت و بازرسی‌ها با توجه به شرایط بازار و میزان تقاضا، به‌صورت هدفمند و مستمر انجام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز خاطرنشان کرد: هدف نهایی این طرح، حفظ ثبات بازار، حمایت از حقوق مردم، جلوگیری از فشار مضاعف به مصرف‌کنندگان و تامین آرامش روانی جامعه در ایام سوگواری محرم است.

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