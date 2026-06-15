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معاون درمان تامین اجتماعی ایلام:

آمادگی مراکز درمانی برای مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفت

آمادگی مراکز درمانی برای مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفت
کد خبر : 1799697
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معاون مدیریت درمان تامین اجتماعی ایلام از آمادگی مراکز درمانی در شرایط بحرانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام،‌ مهشید رحمتیان‌ گفت: در نشست کمیته بحران مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ایلام موضوعات مرتبط با ارتقای زیرساخت‌های ایمنی و افزایش آمادگی مراکز درمانی در شرایط بحرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه، وضعیت سیستم‌های اطفای حریق بیمارستان تأمین اجتماعی شهدای زاگرس، درمانگاه‌های دهلران و آبدانان، تأمین دیزل ژنراتور و زمین مورد نیاز درمانگاه آبدانان، جابه‌جایی دستگاه اکسیژن‌ساز بیمارستان، تجهیز اتاق فرماندهی حادثه (EOC)، ایجاد مسیر دوم برق بیمارستان، اصلاح کف انبار دارویی بیمارستان و نصب کف‌پوش اتاق سرور مراکز درمانی بررسی شد.

رحمتیان در این نشست بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی، پایداری خدمات درمانی و آمادگی مراکز در مواجهه با شرایط اضطراری تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای اقدامات پیش‌بینی شده و رفع نواقص موجود شد.
 

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