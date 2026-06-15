معاون درمان تامین اجتماعی ایلام:
آمادگی مراکز درمانی برای مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفت
معاون مدیریت درمان تامین اجتماعی ایلام از آمادگی مراکز درمانی در شرایط بحرانی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، مهشید رحمتیان گفت: در نشست کمیته بحران مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ایلام موضوعات مرتبط با ارتقای زیرساختهای ایمنی و افزایش آمادگی مراکز درمانی در شرایط بحرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه، وضعیت سیستمهای اطفای حریق بیمارستان تأمین اجتماعی شهدای زاگرس، درمانگاههای دهلران و آبدانان، تأمین دیزل ژنراتور و زمین مورد نیاز درمانگاه آبدانان، جابهجایی دستگاه اکسیژنساز بیمارستان، تجهیز اتاق فرماندهی حادثه (EOC)، ایجاد مسیر دوم برق بیمارستان، اصلاح کف انبار دارویی بیمارستان و نصب کفپوش اتاق سرور مراکز درمانی بررسی شد.
رحمتیان در این نشست بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی، پایداری خدمات درمانی و آمادگی مراکز در مواجهه با شرایط اضطراری تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای اقدامات پیشبینی شده و رفع نواقص موجود شد.