آمادگی مراکز درمانی برای مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام،‌ مهشید رحمتیان‌ گفت: در نشست کمیته بحران مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ایلام موضوعات مرتبط با ارتقای زیرساخت‌های ایمنی و افزایش آمادگی مراکز درمانی در شرایط بحرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه، وضعیت سیستم‌های اطفای حریق بیمارستان تأمین اجتماعی شهدای زاگرس، درمانگاه‌های دهلران و آبدانان، تأمین دیزل ژنراتور و زمین مورد نیاز درمانگاه آبدانان، جابه‌جایی دستگاه اکسیژن‌ساز بیمارستان، تجهیز اتاق فرماندهی حادثه (EOC)، ایجاد مسیر دوم برق بیمارستان، اصلاح کف انبار دارویی بیمارستان و نصب کف‌پوش اتاق سرور مراکز درمانی بررسی شد.

رحمتیان در این نشست بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی، پایداری خدمات درمانی و آمادگی مراکز در مواجهه با شرایط اضطراری تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای اقدامات پیش‌بینی شده و رفع نواقص موجود شد.



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