به گزارش ایلنا، محسن حیدری اظهار داشت: پس از کهورک، ایستگاه‌های هواشناسی زابل ، هیرمند، جالق و هامون با ثبت دمای ۴۷ درجه سلسیوس در زمره گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفتند.

وی افزود: بررسی داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان نشان می‌دهد از مجموع ۲۱ ایستگاه هواشناسی که امروز دمای بیش از ۴۰ درجه سلسیوس را تجربه کرده‌اند، بخش قابل توجهی از مناطق استان همچنان تحت تأثیر موج گرما قرار دارند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: شهر زاهدان نیز در گرم‌ترین ساعات روز به دمای ۴۱ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش داشته است.

حیدری ادامه داد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های هواشناسی، تا سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبار های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای مهیا خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه بار دیگر بر شدت وزش باد در شمال استان افزوده خواهد شد و تا روز چهارشنبه نیز در نواحی مرکزی و شمالی استان، افزایش دما و ماندگاری هوای گرم تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و رعایت توصیه‌های ایمنی در روزهای گرم سال گفت: با توجه به افزایش محسوس دما، شهروندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه در ساعات میانی روز تا بعدازظهر، خودداری کنند و در صورت ضرورت حضور در فضای باز، نسبت به مصرف کافی آب، استفاده از پوشش مناسب و رعایت نکات پیشگیری از گرمازدگی توجه ویژه داشته باشند.

وی همچنین توصیه کرد در زمان وقوع رگبارهای موقتی و بارش‌، از توقف و اتراق در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری شود و از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در مسیر روان‌آب‌ها پرهیز شود.

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