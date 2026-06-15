به گزارش ایلنا، بهرام فغانی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: به محض اعلام حادثه آتش‌سوزی در مرکز دفن پسماند قدیمی شهرستان ساری که در حریم پناهگاه حیات‌وحش سمسکنده قرار دارد، بلافاصله تیم‌های عملیاتی و محیط‌بانان در محل حاضر شدند.

وی به عوامل دخیل در عملیات اطفاء حریق اشاره کرده و ادامه داد: عملیات اطفاء حریق با مشارکت نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی، جوامع محلی، دستگاه‌های امدادی و هماهنگی فرمانداری شهرستان ساری انجام شده و شعله‌های آتش در مدت کوتاهی مهار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ساری به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از سرایت آتش اشاره کرده و اظهار داشت: با اقدام سریع و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از گسترش آتش به نواحی اطراف و سایر زیست‌گاه‌های حساس منطقه جلوگیری به عمل آمد.

فغانی تصریح کرد: پس از مهار حریق، عملیات لکه‌گیری و پایش میدانی توسط تیم‌های حفاظتی انجام شد و اکنون وضعیت منطقه تحت کنترل کامل است. به دلیل افزایش خطر آتش‌سوزی در فصول گرم سال، پایش مستمر مناطق آسیب‌پذیر در دستور کار محیط‌زیست قرار دارد.

وی به مشارکت‌ شهروندان اشاره کرده و بیان داشت: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی یا شرایط خطرناک، مراتب را سریعاً از طریق شماره‌های 1540 و 1504 و یا محیط‌بانی‌ها و ادارات حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی شهرستان‌ها اطلاع‌رسانی کنند.

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