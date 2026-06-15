با حضور وبیناری رئیسجمهور؛
کارخانه خوراک آماده آبزیان کرمانشاه به بهرهبرداری رسید»
همزمان با هفته جهاد کشاورزی و با حضور وبیناری رئیسجمهور، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان ملی و استانی، نخستین کارخانه تولید خوراک آماده آبزیان برای ماهیان سردابی و گرمابی در استان کرمانشاه افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه در آیین نخستین کارخانه تولید خوراک آماده آبزیان ماهیان گرمابی و سردابی در استان کرمانشاه، همزمان با افتتاح پروژههای بخش کشاورزی کشور و با حضور وبیناری رئیسجمهور، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی و محلی به بهرهبرداری رسید.»
در این مراسم ناصر کرمیراد مدیرکل دفتر توسعه آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران، با اشاره به ظرفیتهای گسترده شیلاتی استان کرمانشاه اظهار کرد: کرمانشاه با تولید نزدیک به ۲۴ هزار تن انواع آبزیان در سال، یکی از استانهای مهم کشور در حوزه آبزیپروری به شمار میرود و نقش قابل توجهی در تأمین پروتئین سالم و امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
وی با بیان اینکه خوراک مهمترین نهاده تولید در صنعت آبزیپروری است، افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تولید ماهی به تأمین خوراک اختصاص دارد و از این رو راهاندازی کارخانه خوراک آبزیان در استان میتواند ضمن کاهش هزینههای تولید، موجب افزایش پایداری فعالیت واحدهای پرورش ماهی و ارتقای بهرهوری در این صنعت شود.
کرمیراد خاطرنشان کرد: تاکنون بخشی از خوراک مورد نیاز آبزیپروران کرمانشاه از استانهای دیگر تأمین میشد که این موضوع علاوه بر افزایش هزینهها، مشکلاتی را در تأمین بهموقع نهادهها ایجاد میکرد. با بهرهبرداری از این واحد تولیدی، بخش مهمی از این نیاز در داخل استان تأمین خواهد شد.
مدیرکل دفتر توسعه آبزیان آب شیرین سازمان شیلات کشور همچنین ابراز امیدواری کرد با توسعه ظرفیت این کارخانه، علاوه بر تأمین نیاز استان کرمانشاه، امکان عرضه محصول به استانهای همجوار و حتی بازارهای صادراتی نیز فراهم شود.
در ادامه این مراسم، سعید کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز با تأکید بر اهمیت این پروژه گفت: استان کرمانشاه در زمینه تولید خوراک دام و طیور از جایگاه مناسبی برخوردار است و بیش از ۳۵ واحد فعال در این حوزه دارد، اما در بخش خوراک آبزیان با کمبود زیرساختهای تولیدی مواجه بود که با افتتاح این کارخانه بخشی از این خلأ برطرف میشود.
وی افزود: توسعه صنایع وابسته به بخش کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید، از مهمترین راهبردهای بخش کشاورزی استان است و راهاندازی این واحد میتواند به رونق صنعت شیلات، افزایش تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جوانان کمک کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین از افتتاح ۳۹ پروژه بخش کشاورزی همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این طرحها در حوزههای آب و خاک، دام و طیور، شیلات، صنایع تبدیلی و باغبانی اجرا شدهاند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی مناطق مختلف استان خواهند داشت.
قباد شعبانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز در این مراسم با اشاره به سهم بالای بخش کشاورزی در اقتصاد استان اظهار کرد: کشاورزی محور توسعه اقتصادی کرمانشاه است و بسیاری از فعالیتهای صنعتی و خدماتی نیز به این بخش وابسته هستند.
وی افزود: پروژههایی مانند کارخانه خوراک آبزیان نمونهای از پیوند دانش، فناوری و سرمایهگذاری در مسیر افزایش بهرهوری و امنیت غذایی هستند و میتوانند زمینهساز توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش کشاورزی شوند.
شعبانی با قدردانی از سرمایهگذاران بخش خصوصی، تأکید کرد: حمایت از سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالآفرین از اولویتهای مدیریت استان است و اجرای پروژههای مشابه میتواند به تقویت زیرساختهای تولیدی و افزایش توان رقابتی استان در بازارهای داخلی و خارجی کمک کند.
سیامک الیاسپور مدیرکل شیلات استان کرمانشاه نیز با اشاره به نقش فعالان حوزه تولید در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: امروز تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخش کشاورزی و شیلات در خط مقدم تأمین غذای جامعه قرار دارند و حمایت از سرمایهگذاری در این حوزه میتواند زمینهساز رشد پایدار تولید و اشتغال باشد.
وی افزود: توسعه صنایع پشتیبان آبزیپروری از جمله تولید خوراک استاندارد، نقش مهمی در افزایش کیفیت تولیدات شیلاتی، کاهش هزینهها و ارتقای توان رقابتی پرورشدهندگان استان خواهد داشت.
علی کرمیفرد سرمایهگذار این طرح نیز با بیان اینکه برای راهاندازی این کارخانه حدود ۸۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است، گفت: بخش عمده این اعتبار از محل آورده شخصی تأمین شده و حدود ۱۶ میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۸ اختصاص یافته است.
وی افزود: با بهرهبرداری از این واحد تولیدی، زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم حدود ۶۰ نفر فراهم شده و در مراحل توسعهای کارخانه این میزان افزایش خواهد یافت.
کرمیفرد خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این مجموعه، کاهش وابستگی استان به تأمین خوراک آبزیان از سایر استانها و ارائه محصولی با کیفیت و قیمت مناسب به تولیدکنندگان است.
وی همچنین از برنامهریزی برای توسعه خطوط تولید و ورود به بازارهای صادراتی خبر داد و گفت: با افزایش ظرفیت تولید و تثبیت کیفیت محصولات، امکان صادرات خوراک آبزیان به کشورهای همسایه و بازارهای منطقه نیز فراهم خواهد شد.
افتتاح نخستین کارخانه خوراک آماده آبزیان در کرمانشاه را میتوان گامی مهم در مسیر خودکفایی استان در تأمین نهادههای صنعت شیلات، توسعه سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت امنیت غذایی کشور دانست؛ پروژهای که علاوه بر پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان استان، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای تولید خوراک آبزیان در غرب کشور را نیز دارد.