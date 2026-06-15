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انهدام هسته تروریستی در جنوب شرق کشور

انهدام هسته تروریستی در جنوب شرق کشور
کد خبر : 1799534
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اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک هسته تروریستی در جنوب شرق توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در این اداره‌کل متلاشی و چهار نفر از اعضای این گروهک بازداشت شدند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روز دوشنبه اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان آمده است: به دنبال سلسله عملیات‌های پیش‌دستانه سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در این اداره‌کل، با عنایت حق‌تعالی در کمتر از ۱۰ روز، بعد از انهدام موفقیت‌آمیز چهار هسته عملیاتی مزدور وابسته به دشمنان ملت، بار دیگر یک هستهٔ سازمان‌یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی - تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی - صهیونی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، چهار نفر از عناصر عملیاتی و جاسوسی این هسته با مشارکت عملیاتی قرارگاه شهید سجاد سپاه پاسداران بازداشت شدند.

این اطلاعیه می‌افزاید: این مزدوران که زیر پوشش گروهک‌های تروریستی تکفیری مستقر در منطقه فعالیت می‌کردند، مأموریت شناسایی فرماندهان ارشد نظامی و مقرهای ستاد فرماندهی انتظامی و سپاه در مناطق جنوب استان برای اقدام تروریستی، طراحی عملیات خرابکارانه و تروریستی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و خدمات‌رسان به مردم در راسک، کنارک و چابهار، قاچاق سلاح و مهمات برای سایر تیم‌های گروهک‌ها در شهرستان‌های حوزه جنوب و آموزش نظامی به عناصر تازه جذب شده را بر عهده داشتند.
در این اطلاعیه آمده است: تروریست‌های دستگیر شده، دارای سابقهه مستند عملیات‌های تروریستی در سال ۱۴۰۴ در سطح استان هستند و از محل یکی از خانه‌های امن متعلق به تیم مذکور ۹ قبضه اسلحه کلاشینکف و ۲ هزار فشنگ کشف و ضبط شد.

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