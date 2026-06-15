اختصاص 300 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اراک به کشت کاملینا

به گزارش ایلنا، حمید قلی‌پور به بازدید از مزارع الگویی و فرایند برداشت کاملینا در شهرستان اراک اشاره داشته و در این رابطه افزود: عملکرد مزارع اراک در سال جاری، گواه ظرفیت بالای اقلیم منطقه برای افزایش بهره‌وری در واحد سطح است.

وی بر ضرورت توسعه کشت این گیاه کم‌آب‌بر و استراتژیک در استان تأکید کرده و ادامه داد: استفاده از ارقام اصلاح‌شده و رعایت دقیق تقویم کشت، نقش بسزایی در ارتقاء کیفیت و کمیت محصول کاملینا در شهرستان اراک ایفا کرده است.

معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: گیاه کاملینا به دلیل مقاومت بالا در برابر خشکی، سرما و شوری، گزینه‌ای ایده‌آل برای کشت در مناطق دیم و زمین‌هایی با منابع آبی محدود در این استان محسوب می‌شود.

قلی‌پور به برنامه‌ریزی‌ها برای تشویق کشاورزان به کشت کاملینا اشاره داشته و تصریح کرد: کشاورزان منطقه می‌توانند با بهره‌مندی از مشاوره‌های تخصصی کارشناسان سازمان و دریافت نهاده‌های مورد نیاز، نسبت به کشت این گیاه اقدام کنند.

وی بیان داشت: با توجه به تغییرات اقلیمی و چالش‌های آبی پیش رو، سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از توسعه کشت‌های جایگزین و اقتصادی که منافع دوگانه‌ای از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی دارند، با جدیت قاطعانه حمایت می‌کند.

معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: 1200 هکتار از اراضی این استان در سال زراعی 405-1404 به کشت دانه‌های روغنی اختصاص یافته است و رشد 58 درصدی نسبت به سال‌های گذشته را نشان می‌دهد.

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