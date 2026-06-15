معاون سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خبر داد:
اختصاص 300 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اراک به کشت کاملینا
معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به وضعیت مطلوب برداشت گیاه روغنی کاملینا در مزارع شهرستان اراک اشاره کرده و گفت: در سال جاری 300 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اراک به کشت کاملینا اختصاص یافته است.
به گزارش ایلنا، حمید قلیپور به بازدید از مزارع الگویی و فرایند برداشت کاملینا در شهرستان اراک اشاره داشته و در این رابطه افزود: عملکرد مزارع اراک در سال جاری، گواه ظرفیت بالای اقلیم منطقه برای افزایش بهرهوری در واحد سطح است.
وی بر ضرورت توسعه کشت این گیاه کمآببر و استراتژیک در استان تأکید کرده و ادامه داد: استفاده از ارقام اصلاحشده و رعایت دقیق تقویم کشت، نقش بسزایی در ارتقاء کیفیت و کمیت محصول کاملینا در شهرستان اراک ایفا کرده است.
معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: گیاه کاملینا به دلیل مقاومت بالا در برابر خشکی، سرما و شوری، گزینهای ایدهآل برای کشت در مناطق دیم و زمینهایی با منابع آبی محدود در این استان محسوب میشود.
قلیپور به برنامهریزیها برای تشویق کشاورزان به کشت کاملینا اشاره داشته و تصریح کرد: کشاورزان منطقه میتوانند با بهرهمندی از مشاورههای تخصصی کارشناسان سازمان و دریافت نهادههای مورد نیاز، نسبت به کشت این گیاه اقدام کنند.
وی بیان داشت: با توجه به تغییرات اقلیمی و چالشهای آبی پیش رو، سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از توسعه کشتهای جایگزین و اقتصادی که منافع دوگانهای از نظر اقتصادی و زیستمحیطی دارند، با جدیت قاطعانه حمایت میکند.
معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: 1200 هکتار از اراضی این استان در سال زراعی 405-1404 به کشت دانههای روغنی اختصاص یافته است و رشد 58 درصدی نسبت به سالهای گذشته را نشان میدهد.