کشف 27 میلیارد تومان روغن صنعتی احتکارشده در انبار یک تولیدی قزوین
مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان 107 هزار و 949 لیتر روغنهای صنعتی احتکارشده را به ارزش تقریبی 270 میلیارد ریال، در یکی از واحدهای صنعتی شهرستان البرز توقیف کردند.
به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: در راستای کنترل و نظارت میدانی بر بازار و با هدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، بهویژه در شرایط خاص اقتصادی کشور، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با رصدهای اطلاعاتی و فنی، نسبت به بررسی یکی از شرکتهای تولید و عرضه روغنهای صنعتی مستقر در استان اقدام کردند.
وی با بیان اینکه مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به همراه قاضی تعزیرات حکومتی به آدرس مورد نظر اعزام و در بازرسی از انبار این واحد تولیدی 107 هزار و 494 لیتر روغن صنعتی شامل روغن موتور و روغن دنده احتکارشده که در سامانه جامع تجارت دارای مغایرت بود، به ارزش تقریبی 270 میلیارد ریال کشف کردند، تصریح کرد: در این راستا یک نفر با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با تأکید بر اینکه هدف محتکران و مفسدان اقتصادی از احتکار کالاها، ارزاق و دیگر نیازمندیهای مردم، چیزی جز ضربه زدن به اقتصاد کشور، منفعتطلبی و سوءاستفاده از نیاز مصرفکنندگان نیست، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را درباره فعالیتهای سودجویانه و غیرقانونی این افراد از طریق سامانه 110 به پلیس گزارش کنند.