کشف 27 میلیارد تومان روغن صنعتی احتکارشده در انبار یک تولیدی قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: در راستای کنترل و نظارت میدانی بر بازار و با هدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، به‌ویژه در شرایط خاص اقتصادی کشور، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با رصدهای اطلاعاتی و فنی، نسبت به بررسی یکی از شرکت‌های تولید و عرضه روغن‌های صنعتی مستقر در استان اقدام کردند.

وی با بیان اینکه مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به همراه قاضی تعزیرات حکومتی به آدرس مورد نظر اعزام و در بازرسی از انبار این واحد تولیدی 107 هزار و 494 لیتر روغن صنعتی شامل روغن موتور و روغن دنده احتکارشده که در سامانه جامع تجارت دارای مغایرت بود، به ارزش تقریبی 270 میلیارد ریال کشف کردند، تصریح کرد: در این راستا یک نفر با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با تأکید بر اینکه هدف محتکران و مفسدان اقتصادی از احتکار کالاها، ارزاق و دیگر نیازمندی‌های مردم، چیزی جز ضربه زدن به اقتصاد کشور، منفعت‌طلبی و سوءاستفاده از نیاز مصرف‌کنندگان نیست، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را درباره فعالیت‌های سودجویانه و غیرقانونی این افراد از طریق سامانه 110 به پلیس گزارش کنند.

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