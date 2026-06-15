به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با هدف بررسی چالش‌ها و رفع موانع موجود بر سر راه واحدهای سرمایه‌گذاری خارجی، با حضور محمدرضا صفی‌خانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین، حیدری معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از مدیران ارشد استانی همراه بود، راهکارهای عملیاتی برای بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

محمدرضا صفی‌خانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در این جلسه با تأکید بر ضرورت ارتقای شرایط سرمایه‌گذاری در استان، اظهار داشت: «مهم‌ترین اولویت ما در استان، افزایش تولید، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و ارتقای بهره‌وری است و معتقدیم با بهره‌گیری از توان سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانیم با سرعت بیشتری به این اهداف دست یابیم.

وی افزود: هم‌اکنون شاهد فعالیت سرمایه‌گذارانی از 28 کشور دنیا در قزوین هستیم که این امر نشان‌دهنده ظرفیت‌های بی‌نظیر استان است؛ با این وجود، اولویت کنونی ما شناسایی و رفع چالش‌های پیش‌روی این واحدهاست، چرا که با حل این مشکلات می‌توانیم جهشی چشمگیر در جذب سرمایه داشته باشیم.

صفی‌خانی افزود: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای اجرایی و عملیاتی تدوین شده است که بر اساس آن، مقدمات ایجاد اولین شهرک اختصاصی سرمایه‌گذاری خارجی در استان فراهم خواهد شد تا بستری متمرکز و پویا برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی ایجاد شود.

انتهای پیام/