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دستگیری عامل اسیدپاشی در شهرستان آمل

دستگیری عامل اسیدپاشی در شهرستان آمل
کد خبر : 1799108
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فرمانده انتظامی شهرستان آمل به دستگیری عامل یک حادثه اسیدپاشی در این منطقه اشاره کرده و در این خصوص گفت: عامل اسیدپاشی در این شهرستان توسط مأموران انتظامی و با دستور مقام قضایی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه مجیدباقری جامخانه افزود: در پی تماس شهروندان شهرستان آمل با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع اسیدپاشی در یکی از مناطق این شهرستان، بلافاصله مأموران انتظامی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی به دلیل وقوع حادثه اسیدپاشی اشاره کرده و ادامه داد: عامل اسیدپاشی به علت اختلافات خانوادگی اقدام به درگیری و اسیدپاشی کرده و یک نفر را نیز مصدوم کرده بود. مصدوم این حادثه بلافاصله توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل به شناسایی و دستگیری عامل این اسیدپاشی اشاره کرده و اظهار داشت: فرد اسیدپاش با اقدامات فنی و تخصصی پلیس آگاهی این شهرستان شناسایی و دستگیر شده و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

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