کارشناس هواشناسی خراسان رضوی خبر داد:
پیمایش طوفان با سرعت 112 کیلومتر بر ساعت در شهرستان جوین
کارشناس پیشبینی هواشناسی استان خراسان رضوی گفت: وزش باد شدید و بسیار شدید تا روز چهارشنبه 27 خرداد ماه در این استان ادامه دارد. روز گذشته نیز طوفان با سرعت 112 کیلومتر در ساعت شهرستان جوین در غرب استان را درنوردید.
به گزارش ایلنا، سارا حکمی به سرعت وزش باد در دیگر مناطق استان اشاره داشته و افزود: در شهرستان مشهد نیز در بازه زمانی 24 ساعت گذشته سرعت وزش باد 54 کیلومتر بر ساعت بود. روز سهشنبه بیشترین سرعت وزش باد در استان خراسان رضوی را شاهد خواهیم بود.
وی به وضعیت بارشهای رگباری و همچنین باریدن تگرگ در روزهای پیش روی استان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بارشهای رگباری همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ در نیمه شمالی استان خراسان رضوی نیز تا روز چهارشنبه 27 خرداد ماه در استان ادامه دارد.
کارشناس پیشبینی هواشناسی استان خراسان رضوی به وضعیت افزایش دمای هوا در استان اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: تا روز سهشنبه 26 خرداد ماه دمای هوای بیش از 40 درجه نیز در استان حکمفرماست، اما در روز سهشنبه این دما حدود 4 تا 6 درجه کاهش مییابد.
حکمی تصریح کرد: در بازه زمانی 24 ساعت گذشته شهرستان قوچان با کمینه دمای 15 درجه سلسیوس خنکترین و شهرستان سرخس با بیشینه دمای 44 درجه گرمترین نقاط خراسان رضوی بودند. دمای هوای شهرستان مشهد نیز بین 22 و 38 درجه سلسیوس متغیر بود.