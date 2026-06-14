استاندار: زنجیره شیوع بیماری تب دنگی در سیستان و بلوچستان باید فوری قطع شود

به گزارش ایلنا، منصور بیجار روز یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در شرایط کنونی باید همه ظرفیت‌های استان برای کنترل وضعیت به کار گرفته شود و دستگاه‌ها اقدامات خود را به ۲ بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت تقسیم کنند؛ نخستین اولویت در برنامه کوتاه‌مدت، قطع و محدودسازی زنجیره انتقال بیماری است و این موضوع باید با محوریت فرمانداران در شهرستان‌ها و با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

وی با اشاره بر لزوم ورود جدی سطح ملی به این موضوع بیان کرد: سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاه‌های ملی باید برای مدیریت این بیماری مشارکت داشته باشند تا میزان شیوع بیماری در سیستان و بلوچستان کنترل شود، بنابراین همه دستگاه‌هایی که در این زمینه تکلیف دارند باید وظایف خود را به‌صورت مشخص انجام داده و گزارش اقدامات، ترک فعل‌ها و بی‌تصمیمی‌های احتمالی نیز بررسی شود تا مسئولیت‌ها روشن باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در حوزه اقدامات فوری، پدافند غیرعامل، دستگاه‌های نظامی و انتظامی، سپاه، ارتش، بسیج، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان همیاری شهرداری‌ها، گمرک، صنعت و معدن و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید ظرفیت‌های خود را در اختیار برنامه کنترل بیماری قرار دهند.

وی گفت: در مناطق بحرانی، نیروهای در اختیار دستگاه‌ها می‌توانند برای سم‌پاشی، پاکسازی محیط، کنترل کانون‌های آلوده و اجرای اقدامات بهداشتی کمک کنند و در حوزه روستایی نیز دهیاری‌ها و ظرفیت‌های مردمی باید فعال شوند؛ تمرکز اصلی باید در سطح شهرستان باشد و فرمانداران موظفند نقاط آلوده را شناسایی و همه ظرفیت‌های محلی، شهری، روستایی و مردمی را برای مدیریت شرایط هماهنگ کنند.

بیجار درباره ساماندهی لاستیک‌های فرسوده نیز اظهار کرد: این موضوع باید در کوتاه‌مدت با استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها، سازمان همیاری، گمرک، صنعت و معدن و پیمانکاران موجود در شهرستان‌ها مدیریت شود؛ همچنین امکان انتقال، فرآوری، بازیافت یا صادرات این لاستیک‌ها بررسی و تسریع شود، همچنین در شهرستان‌هایی مانند چابهار، دشتیاری و کنارک، ظرفیت بنادر، سازمان منطقه آزاد، پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی باید برای جابه‌جایی و مدیریت این اقلام به‌کار گرفته شود.

بیجار با اشاره به اهمیت کنترل‌های مرزی عنوان کرد: با توجه به احتمال ورود مسافر از مرزهای شرقی، موضوع کنترل مرزی باید از هم‌اکنون با هماهنگی معاونت امنیتی، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مرتبط مدیریت شود تا از تشدید انتقال بیماری جلوگیری شود.

وی درباره تامین اقلام مورد نیاز حوزه سلامت تصریح کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی باید نیازهای خود از جمله سم، کیت، دارو و سایر اقلام ضروری را اعلام کنند و اگر امکان تامین از کشورهای همجوار وجود دارد یا اقدامی آغاز شده و متوقف مانده، موضوع برای پیگیری فوری به حوزه اقتصادی استان اعلام شود.

استاندار سیستان و بلوچستان، اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی را از محورهای مهم کنترل بیماری دانست و اضافه کرد: آموزش باید در سه بخش صدا و سیما، رسانه‌های رسمی استان و فضای مجازی دنبال شود و دانشگاه علوم پزشکی محتوای تخصصی و مورد نیاز مردم را تولید و ارائه کند، در واقع ایجاد حساسیت اجتماعی ضروریست اما اطلاع‌رسانی باید دقیق، گسترده و متناسب با نگرانی‌های جامعه انجام شود تا مردم در پیشگیری و کنترل بیماری مشارکت موثر داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مردمی سیستان و بلوچستان بیان کرد: مدیریت محله‌محور، مساجد، طوایف، اقوام و گروه‌های اجتماعی باید به‌ویژه در شهرهایی که این سازوکارها فعال شده‌اند، مورد توجه فرمانداران قرار گیرد.

بیجار عنوان کرد: در برنامه‌های میان‌مدت نیز شرکت آب و فاضلاب، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید برای پاکسازی محیط، خشکاندن آبهای راکد و روان‌آبها، سم‌پاشی، اصلاح زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌هایی که در یک تا ۲ ماه آینده به کنترل شرایط کمک می‌کند، برنامه ارائه دهند.

وی اظهار کرد: پروژه‌های مرتبط با آب، فاضلاب، خرید لوله، تجهیزات، مه‌پاش و سایر نیازهای عمرانی باید اولویت‌بندی شود و دستگاه‌های مسئول اعلام کنند کدام طرح‌ها در کوتاه‌ترین زمان قابلیت اجرا و اثرگذاری دارد همچنین سازمان منطقه آزاد نیز باید در محدوده چابهار، دشتیاری و کنارک مشارکت مالی داشته باشد و بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای پشتیبانی از اقدامات فوری ابلاغ شود.

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