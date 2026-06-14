تاکید بر رعایت الزامات ایمنی و مدیریت مصرف برق در ایام سوگواری محرم و صفر

به گزارش ایلنا، محمدعلی پور ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان با بیان اینکه حفظ جان عزاداران حسینی اولویت اصلی شرکت توزیع برق است، اظهار داشت: با توجه به افزایش تقاضای انرژی و استفاده از تجهیزات موقت برق‌رسانی در این ایام، رعایت اصول ایمنی جهت پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و آتش‌سوزی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

وی افزود:هئیت‌های مذهبی باید از سیم‌کشی‌های سالم، پریزهای دارای ارت و تابلوهای برق استاندارد استفاده کنند و به‌منظور جلوگیری از بارگذاری بیش از حد و خطر احتمالی حریق، از گرفتن انشعابات متعدد از یک پریز واحد به‌شدت پرهیز نمایند.

این مقام مسئول با تاکید بر لزوم دور نگه‌داشتن تابلوهای برق از محیط‌های مرطوب و دسترس کودکان، تصریح کرد: مسئولان هیئت‌ها باید امور فنی و نصب تجهیزات را صرفاً به افراد متخصص و دارای صلاحیت بسپارند و پیش از هر اقدامی، با مراجعه به ادارات برق، نسبت به ثبت‌نام و دریافت انشعاب موقت اقدام نمایند؛ چرا که هرگونه دخالت غیرمجاز در شبکه و اتصال خودسرانه، غیرایمن و غیرقانونی محسوب می‌شود.

مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع برق استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، به خطرات ناشی از نزدیکی به حریم شبکه برق اشاره کرد و گفت: نصب داربست در حریم شبکه، جوشکاری روی پایه‌های برق و صعود افراد غیرمجاز از تاسیسات برای نصب بنر و پرچم اکیداً ممنوع است. همچنین ضروری است هنگام حمل و نصب علم‌ها و پرچم‌های بلند، رعایت فاصله عمودی حداقل دو متر از کابل‌های برق برای پیشگیری از حوادث برق‌گرفتگی رعایت شود.

وی در ادامه با توجه به شرایط جوی و ضرورت مدیریت بار شبکه در فصل گرما، به برگزارکنندگان مراسم توصیه کرد با بهره‌گیری از لامپ‌های کم‌مصرف یا LED، خاموش کردن روشنایی‌های غیرضروری در طول روز و مدیریت هوشمند سیستم‌های سرمایشی، در مصرف انرژی صرفه‌جویی نمایند.

محمدعلی پور در خاتمه با تاکید بر اینکه شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه یا خاموشی، باید از دستکاری تجهیزات برقی از جمله کنتور و تابلوهای برق خودداری کنند، خاطرنشان کرد: عزاداران و مسئولان هیئت‌ها می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه مشکل فنی، مراتب را بلافاصله از طریق شماره تماس ۱۲۱ (مرکز اتفاقات و حوادث برق) پیگیری کنند.

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