تخصیص حقابه فضای سبز اصفهان از زاینده رود مطالبه شورای شهر است
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تخصیص حقابه فضای سبز این کلانشهر از رودخانه زاینده رود مطالبه پارلمان شهری است و نباید مورد غفلت واقع شود.
به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد نورصالحی روز یکشنبه در دویست و بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: ما انتظار داریم که سهم آب اختصاص یافته به فضای سبز شهر به موقع و بدون دغدغه در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد تا پنج هزار هکتار فضای سبز باقی مانده شهر به عنوان یک سرمایه حیاتی آسیب نبیند.
وی تاکید کرد: مدیریت شهری هیچ تقابلی با حقوق کشاورزان و حقآبهداران ندارد و القای وجود تعارض میان این ۲ بخش نتیجه مدیریت نادرست است.
رییس شورای شهر اصفهان ادامه داد: هرچند امسال به برکت بارندگیهای مناسب، ذخیره سد زاینده رود بهتر شده، اما در نحوه توزیع و مدیریت آب مشکلاتی وجود دارد که ضعف مدیریت در دستگاه متولی این حوزه را نشان میدهد.
نورصالحی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در روند پمپاژ آب از تونل سوم کوهرنگ خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خشکسالی در فلات مرکزی ایران و نیاز استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد، حتی انتقال سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب آب نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
نورصالحی گفت: انتظارمان این است که مسوولان استانی با تدبیر و مدیریت مناسب، چالشها و اختلافات موجود را برطرف کنند تا در ماههای آینده با مشکلات جدی در حوزه تامین آب مواجه نشویم.
رییس شورای شهر اصفهان در ارتباط با فرا رسیدن ماه محرم هم گفت: امسال با برنامهریزیهای انجام شده، برگزاری مراسم روضه در میدانها و و خیابانهای شهر پیشبینی شده است تا فضایی متفاوت، پرشور و معنادار در ایام عزاداری شکل گیرد.
نورصالحی با اشاره به ۱۰۵ شب حضور مستمر، آگاهانه و اثرگذار مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و میادین شهری خاطرنشان کرد: این حضور مردمی، پشتوانهای ارزشمند برای رزمندگان در میدان نبرد و همچنین راهنمایی موثر برای دیپلماسی کشور در مدیریت جنگ و مذاکرات جاری به شمار میرود.
وی افزود: مسوولان کشور با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مسیر اداره امور حرکت میکنند و انتظار میرود در هرگونه مذاکره و توافق، حفظ حکمت، عزت و شرافت ملت ایران در اولویت قرار گیرد.
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: مردمی که با صبوری و بصیرت دشواریها را پشت سر گذاشتهاند، بهحق انتظار دارند نتایج مذاکرات در شان عزت ملی کشور باشد، مدیریت شهری نیز همچنان با تمام ظرفیت از حضور مسوولانه مردم در صحنه حمایت خواهد کرد.