استاندار قزوین:
نهادهای قضایی با باندهای سازمانیافته استثمار کودکان برخورد قاطع کنند
استاندار قزوین با تأکید بر اینکه حضور این کودکان در معابر زیبنده چهره شهر نیست، دستور داد تا نهادهای نظارتی و قضایی با باندهای سازمانیافته استثمار کودکان برخورد قاطع کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه کارگروه اجتماعی استان با تأکید بر لزوم مدیریت ناترازی انرژی، مردم را محور اصلی حل این چالش دانست و خواستار تغییر رویکردها از محدودیتمحوری به سمت بهینهسازی الگوی مصرف شد.
وی با بیان اینکه ناترازی انرژی یکی از اولویتهای اصلی استان است، اظهار داشت: برای عبور از این شرایط، باید با تدوین و ارائه بستههای تشویقی، مردم را در مسیر کاهش مصرف همراه کنیم.
استاندار قزوین همچنین بر لزوم استانداردسازی کالاهای مصرفی پرمصرف و حرکت به سمت فرهنگسازی در سطح محلات تأکید کرد و افزود: توسعه استفاده از پنلهای خورشیدی و مردمیسازی بهرهمندی از انرژیهای پاک، راهکاری راهبردی است که باید در دستور کار جدی قرار گیرد و اقدامات لازم برای بهینهسازی مصرف با رویکرد محلهمحور اجرایی شود.
نوذری در واکنش به وضعیت کودکان کار در استان با تأکید بر اینکه حضور این کودکان در معابر زیبنده چهره شهر نیست، دستور داد تا نهادهای نظارتی و قضایی با باندهای سازمانیافته استثمار کودکان برخورد قاطع کنند.
وی با بیان اینکه باید مسیر سوءاستفاده از کودکان بسته شود، تصریح کرد: دستگاههای متولی بهویژه دستگاه قضا نباید اجازه دهند باندهای بکارگیری کودکان کار چه در داخل و چه خارج از استان عرض اندام کنند و این گروهها باید در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و منهدم شوند.
استاندار قزوین با تأکید بر لزوم نقشآفرینی دستگاههای فرهنگی، از فرمانداریها و شهرداریها خواست تا با اجرای طرحهای عملیاتی و هدفمند، وظایف قانونی خود را در کاهش معضل کودکان کار به کار گیرند.
نوذری در پایان تأکید کرد: فرآیند اجرای این طرحها بهصورت مستمر گزارشگیری خواهد شد تا شاهد تحولی ملموس در وضعیت کودکان در سطح شهر باشیم.