پنج فوتی و مصدوم در سانحهی رانندگی محور هفتکل به اهواز
رئیس فوریتهای پزشکی هفتکل گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده هفتکل به اهواز، سه نفر جان باختند و دو نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، عبدالله زمانیپور اواخر شامگاه گذشته در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: این حادثه ساعتی پیش در جاده هفتکل به اهواز و در حد فاصل قبر سید جاسم رخ داد.
وی افزود: در این سانحه سه نفر در محل حادثه جان خود را از دست دادند و دو مصدوم دیگر برای مداوا به درمانگاه اعزام شدند.
رئیس فوریتهای پزشکی هفتکل بیان کرد: حال یکی از مصدومان این حادثه وخیم گزارش شده است.
زمانیپور گفت: تمامی سرنشینان خودرو شامل راننده و مسافران از اعضای یک خانواده بودند.