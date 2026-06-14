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پنج فوتی و مصدوم در سانحه‌ی رانندگی محور هفتکل به اهواز

پنج فوتی و مصدوم در سانحه‌ی رانندگی محور هفتکل به اهواز
کد خبر : 1798904
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رئیس فوریت‌های پزشکی هفتکل گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده هفتکل به اهواز، سه نفر جان باختند و دو نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، عبدالله زمانی‌پور اواخر شامگاه گذشته در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حادثه ساعتی پیش در جاده هفتکل به اهواز و در حد فاصل قبر سید جاسم رخ داد.

وی افزود: در این سانحه سه نفر در محل حادثه جان خود را از دست دادند و دو مصدوم دیگر برای مداوا به درمانگاه اعزام شدند.

رئیس فوریت‌های پزشکی هفتکل بیان کرد: حال یکی از مصدومان این حادثه وخیم گزارش شده است.

زمانی‌پور گفت: تمامی سرنشینان خودرو شامل راننده و مسافران از اعضای یک خانواده بودند.

 

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