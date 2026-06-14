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خوزستان ۲۴ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۶:۵۱

پنج فوتی و مصدوم در سانحه‌ی رانندگی محور هفتکل به اهواز

رئیس فوریت‌های پزشکی هفتکل گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده هفتکل به اهواز، سه نفر جان باختند و دو نفر دیگر زخمی شدند.