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رئیس اداره توزیع نیروی برق شهرستان گچساران خبر داد:

وقوع حادثه آتش‌سوزی در مزارع گچساران بر اثر آتش زدن کاه و کلش / سرایت آتش به شبکه توزیع منطقه و قطعی برق

وقوع حادثه آتش‌سوزی در مزارع گچساران بر اثر آتش زدن کاه و کلش / سرایت آتش به شبکه توزیع منطقه و قطعی برق
کد خبر : 1798538
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رئیس اداره توزیع نیروی برق شهرستان گچساران به وقوع حادثه آتش‌ُسوزی در مزارع منطقه اشاره کرده و گفت: این حادثه آتش‌سوزی مزارع که بر اثر آتش زدن کاه و کلش از سوی کشاورزان رخ داد، به شبکه توزیع برق سرایت کرده و برق برخی از روستاهای این شهرستان را قطع کرد.

به گزارش ایلنا، علی روانگرد به تشریح جزئیات این حادثه آتش‌سوزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: به دلیل آتش‌سوزی ناشی از سوزاندن کاه و کلش باقی‌مانده در مزارع کشاورزی این منطقه، 3 پایه شبکه فشار متوسط برق در شهرستان گچساران دچار آسیب و سوختگی شده است.

وی به قطعی برق برخی مناطق روستایی در پی وقوع این حادثه آتش‌ُسوزی اشاره کرده و ادامه داد: به منظور حفظ ایمنی شبکه و انجام عملیات تعمیر و ایمن‌سازی شبکه توزیع، برق روستاهای باباکلان، آب شیرین و روستاهای تابعه در این منطقه به صورت اضطراری قطع شده است.

رئیس اداره توزیع نیروی برق شهرستان گچساران اظهار داشت: اکیپ‌های عملیاتی و اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق هم‌اکنون در محل وقوع حادثه مستقر هستند و در این راستا عملیات ایمن‌سازی، تعویض تجهیزات آسیب‌دیده و بازسازی شبکه با حداکثر سرعت در حال انجام است.

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