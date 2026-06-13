به گزارش ایلنا، علی روانگرد به تشریح جزئیات این حادثه آتش‌سوزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: به دلیل آتش‌سوزی ناشی از سوزاندن کاه و کلش باقی‌مانده در مزارع کشاورزی این منطقه، 3 پایه شبکه فشار متوسط برق در شهرستان گچساران دچار آسیب و سوختگی شده است.

وی به قطعی برق برخی مناطق روستایی در پی وقوع این حادثه آتش‌ُسوزی اشاره کرده و ادامه داد: به منظور حفظ ایمنی شبکه و انجام عملیات تعمیر و ایمن‌سازی شبکه توزیع، برق روستاهای باباکلان، آب شیرین و روستاهای تابعه در این منطقه به صورت اضطراری قطع شده است.

رئیس اداره توزیع نیروی برق شهرستان گچساران اظهار داشت: اکیپ‌های عملیاتی و اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق هم‌اکنون در محل وقوع حادثه مستقر هستند و در این راستا عملیات ایمن‌سازی، تعویض تجهیزات آسیب‌دیده و بازسازی شبکه با حداکثر سرعت در حال انجام است.

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