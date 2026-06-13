روابطعمومی آبفای استان هرمزگان اعلام کرد:
قطعی 12 ساعته آب مشترکان برخی مناطق شهر بندرعباس در روز یکشنبه 24 خرداد
روابطعمومی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با صدور اطلاعیهای به قطع آب برخی مناطق شهر بندرعباس اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: جریان آب آشامیدنی برخی مناطق شهر بندرعباس در روز یکشنبه 24 خرداد ماه به دلیل عملیات تعمیرات خط انتقال قطع میشود.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: جریان آب مشترکان ساکن در حد فاصل هتل امین تا بلوار صیادان، میدان یادبود، سهراه دلگشا و همچنین محلههای یادبود و اوزیهای جنوبی (شامل کوچههای موج، دانش، معرفت و شفق) از ساعت 6 صبح تا 18 عصر روز یکشنبه 24 خرداد ماه به مدت 12 ساعت قطع خواهد شد.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: این قطعی آب به منظور انجام عملیات ضروری تعمیرات بر روی خط انتقال آب شرب این مناطق اعمال میشود. از شهروندان و مشترکان ساکن در این مناطق تقاضا میشود تا پیش از آغاز زمان عملیات اجرایی تعمیرات، نسبت به ذخیرهسازی آب مورد نیاز و مدیریت مصرف اقدام کنند.