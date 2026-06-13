3 کشته دستاورد حادثه رانندگی مرگبار در شهرستان تایباد

به گزارش ایلنا، علی روئین به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین دستگاه 2 خودروی سواری پراید در جاده روستای خیرآباد به شهرستان باخرز، به سامانه 125 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تایباد گزارش شد.

وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این راستا بلافاصله 2 اکیپ امداد و نجات و یک تیم اطفاء حریق با 5 نیروی آتش‌نشان به محل وقوع این حادثه اعزام شدند و فرایندهای امدادرسانی را آغاز کردند.

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تایباد اظهار داشت: پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد سرنشینان این 2 خودروی سواری پراید که در مجموع 3 نفر بودند به علت شدت جراحات وارد شده، در صحنه وقوع این حادثه رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.

روئین به حضور نیروهای فراجا و اورژانس در صحنه حادثه اشاره داشته و تصریح کرد: پلیس راه، عوامل انتظامی و اورژانس نیز در محل وقوع حادثه رانندگی فوق حضور داشتند. علت وقوع این حادثه رانندگی از سوی کارشناسان پلیس راه شهرستان تایباد در دست بررسی است.

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