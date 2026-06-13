فعالیت ۹۰ هزار واحد صنفی در گلستان

به گزارش ایلنا از گلستان، میلاد ذاکرزاده در همایش اتاق اصناف با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره وضعیت بازار گفت: اصناف با گران‌فروشی مخالف هستند و خود نخستین مدافع نظارت بر بازار به شمار می‌روند، اما عوامل اصلی گرانی در بخش‌های مختلف زنجیره تولید و توزیع قرار دارد و بازار تنها حلقه پایانی این زنجیره است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان افزود: اتحادیه‌ها، کمیسیون‌های بازرسی و بازرسان اصناف به‌صورت مستمر بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت دارند، زیرا حفظ اعتبار و آبروی اصناف برای جامعه صنفی از اهمیت بالایی برخوردار است و هیچ صنفی حاضر نیست تخلفات معدودی از افراد، جایگاه این قشر زحمتکش را زیر سؤال ببرد.

وی با تقدیر از بازاریان و کسبه استان اظهار کرد: حضور فعال اصناف در پشتیبانی از نیروهای مسلح، مشارکت در برگزاری مواکب، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و همچنین حضور در تجمعات و مناسبت‌های مختلف، نشان‌دهنده پایبندی این قشر به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

ذاکرزاده همچنین به موضوع احداث ساختمان جدید اتاق اصناف شهرستان گرگان اشاره کرد و گفت: ساختمان قبلی اتاق اصناف به دلیل فرسودگی و وقوع آتش‌سوزی نیازمند جایگزینی بود. با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت استاندار گلستان و مدیران استانی، زمینی برای احداث مجموعه جدید اتاق اصناف اختصاص یافت که عملیات کلنگ‌زنی آن همزمان با این مراسم انجام می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت استانداری، اتاق اصناف ایران و همراهی اتحادیه‌های صنفی، مجموعه‌ای در شأن اصناف استان و شهرستان گرگان احداث شود تا تمامی بخش‌های مرتبط در یک مکان متمرکز شوند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان گفت: اصناف یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد و خدمات‌رسانی کشور محسوب می‌شوند و در استان گلستان با بیش از ۹۰ هزار واحد صنفی و در شهرستان گرگان با بیش از ۲۴ هزار و ۷۰۰ واحد صنفی، نقش مؤثری در تأمین نیازهای مردم و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کنند.

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