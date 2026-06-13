تامین مالی ۱۵۶ میلیارد تومان از پروژه های نیمه تمام فارس

به گزارش ایلنا، سعید تقی زاده در نخستین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در سال جاری که با تمرکز بر بهره‌وری از ظرفیت‌های مغفول مانده دولتی برگزار شد، به روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: مولدسازی دارایی‌های راکد دستگاه‌های اجرایی به یکی از مسیرهای مؤثر برای تأمین منابع پروژه‌های عمرانی و خدماتی تبدیل شده است.

دبیر کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان با ارائه گزارشی از عملکرد این کارگروه افزود: تاکنون ۱۴۴ مجوز فروش و معاوضه املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان از کارگروه ملی اخذ شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز بیش از ۱۵۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان منابع حاصل از فروش این املاک به خزانه داری کل کشور واریز شده است.

وی گفت: در این کارگروه تعداد ۱۵ فقره از املاک مازاد دستگاه اجرایی استان از جمله ادارات کل زندان‌ها، جهاد کشاورزی، گمرک، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا منابع حاصل از آن برای اجرای پروژه‌های مانند احداث و توسعه مراکز نگهداری زندانیان، اجرای طرح‌های تأمین و انتقال آب و تکمیل طرح ملی نهضت مدرسه‌سازی در استان تأمین شود.

تقی زاده خاطرنشان کرد: کارگروه استانی مولدسازی با شناسایی دارایی‌های بلا استفاده و هدایت آن‌ها به سمت تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار، تلاش دارد از ظرفیت املاک مازاد دولت برای بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی در استان بهره بگیرد.

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