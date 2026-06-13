مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد؛
تامین مالی ۱۵۶ میلیارد تومان از پروژه های نیمه تمام فارس
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس از تامین مالی ۱۵۶ میلیارد تومان از پروژه های نیمه تمام استان از محل مولدسازی داراییهای راکد دولت در فارس خبر داد.
دبیر کارگروه مولدسازی داراییهای دولت در استان با ارائه گزارشی از عملکرد این کارگروه افزود: تاکنون ۱۴۴ مجوز فروش و معاوضه املاک مازاد دستگاههای اجرایی استان از کارگروه ملی اخذ شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز بیش از ۱۵۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان منابع حاصل از فروش این املاک به خزانه داری کل کشور واریز شده است.
وی گفت: در این کارگروه تعداد ۱۵ فقره از املاک مازاد دستگاه اجرایی استان از جمله ادارات کل زندانها، جهاد کشاورزی، گمرک، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا منابع حاصل از آن برای اجرای پروژههای مانند احداث و توسعه مراکز نگهداری زندانیان، اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب و تکمیل طرح ملی نهضت مدرسهسازی در استان تأمین شود.
تقی زاده خاطرنشان کرد: کارگروه استانی مولدسازی با شناسایی داراییهای بلا استفاده و هدایت آنها به سمت تأمین مالی پروژههای اولویتدار، تلاش دارد از ظرفیت املاک مازاد دولت برای بهبود زیرساختها و ارتقای خدمات عمومی در استان بهره بگیرد.