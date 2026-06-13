به گزارش ایلنا، عبدال دیانتی‌نسب روز شنبه اظهار داشت: در پی گزارش محیط‌بانان منطقه دیل در ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در ضلع شمالی این منطقه حفاظت‌شده، بلافاصله تیم‌های عملیاتی شامل محیط‌بانان، جوامع محلی، نیروهای ستاد بحران شهرستان و استان به محل اعزام شدند.

وی افزود: عملیات مهار آتش‌سوزی به دلیل شرایط جغرافیایی(توپوگرافی) سخت و سخت گذر بودن منطقه و گرمای هوا با دشواری‌های فراوان همراه بود، اما سرانجام آتش بامداد روز شنبه به طور کامل مهار شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بیش از ۷۰ نفر محیط‌بان، نیروهای مردمی، اعضای جوامع محلی و نیروهای دستگاه‌های اجرایی و امدادی در عملیات مهار آتش مشارکت داشتند.

وی با قدردانی از همکاری و تلاش نیروهایی که در مهار آتش نقش داشتند تصریح کرد: هم‌اکنون نیروهای تازه‌نفس برای پایش و سرد کردن کامل عرصه‌های آسیب‌دیده به منطقه اعزام شده‌اند تا از بروز هرگونه آتش‌سوزی مجدد جلوگیری شود.

دیانتی‌نسب با اشاره به حضور میدانی خود و فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان از ابتدای وقوع حادثه در منطقه گفت: روند پایش و مراقبت از عرصه‌های درگیر حریق ادامه دارد و تا اطمینان کامل از خاموش شدن کانون‌های احتمالی آتش، نیروها در منطقه مستقر خواهند بود.

انتهای پیام/