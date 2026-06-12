رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:
اتمام عملیات آواربرداری حادثه انفجار ساختمان خیابان جهانگیری شهر اراک / پیکر یک مرد 45 از زیر آوار بیرون کشیده شد
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: عملیات آواربرداری حادثه انفجار و ریزش آوار یک ساختمان 2 طبقه در خیابان جهانگیری شهر اراک، به اتمام رسید. جسد یک مرد 45 از زیر آوار بیرون کشیده شد.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در پی حادثه انفجار یک منزل مسکونی در خیابان جهانگیری 12 متری جهاد، یک منزل مسکونی 2 طبقه تخریب شده و همچنین ساختمان 2 طبقه همجوار این ساختمان نیز با حدود 50 درصد آسیبدیدگی همراه شده است.
وی به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به این حادثه انفجار و ریزش آوار ساختمان اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: در پی وقوع حادثه انفجار و ریزش آوار یک ساختمان 2 طبقه در خیابان جهانگیری اراک، بلافاصله 2 کد عملیاتی اورژانس و نیروهای آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: در این حادثه یک مرد 45 ساله جان خود را از دست داد که دقایقی پیش جسد او از زیر آوار بیرون کشیده شد. علت این حادثه توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.