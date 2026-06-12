به گزارش ایلنا، غلامرضا نژادخالقی به منطقه کانونی وقوع این زلزله اشاره داشته و افزود: کانون این زمین‌لرزه در عمق 19 کیلومتری زمین و در فاصله 23 کیلومتری شهرستان کهنوج، 27 کیلومتری شهرستان قلعه‌گنج و 36 کیلومتری شهرستان رودبار جنوب قرار داشته است.

وی ادامه داد: نزدیک‌ترین مراکز استان‌ها به وقوع زمین‌لرزه امروز 22 خرداد ماه سال 1405 شهرستان کهنوج در جنوب استان کرمان، به ترتیب در شهرستان بندرعباس در فاصله 162 کیلومتری و در شهرستان کرمان در فاصله 290 کیلومتری مرکز این زلزله اعلام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان اظهار داشت: بلافاصله پس از اعلام وقوع زلزله در شهرستان کهنوج، تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر، فرمانداری و همچنین نیروهای محلی، به منطقه وقوع زمین‌لرزه اعزام شدند و مناطق اطراف محل حادثه را مورد ارزیابی قرار دادند.

نژادخالقی به خسارات احتمالی این زلزله اشاره داشته و تصریح کرد: طبق بررسی‌های میدانی انجام شده توسط تیم‌های اعزامی، تا این لحظه هیچگونه خسارات مالی یا جانی در این زمین‌لرزه گزارش نشده است. خوشبختانه با توجه به ارزیابی‌های اولیه، وضعیت منطقه عادی است.

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