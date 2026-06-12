جانشین رئیس پلیس راه استان بوشهر خبر داد:
یک کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور جم به فیروزآباد
جانشین رئیس پلیس راه استان بوشهر به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و گفت: در پی وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه مینیبوس ون با یک دستگاه وانتنیسان در محور جم به فیروزآباد، یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، سرهنگ رسول قنبری به تشریخ جزئیات سانحه رانندگی مذکور پرداخته و در این رابطه افزود: افزود: این حادثه رانندگی صبح امروز در جم به فیروزآباد، محدوده 3 کیلومتری خروجی شهر جم رخ داد. در این راستا بلافاصله نیروهای پلیس راه و نیروهای امدادی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
وی به وضعیت حادثهدیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این حادثه راننده مینیبوس ون به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه، جان خود را از دست داد. راننده وانتنیسان نیز مصدوم شده و توسط نیروهای امدادی برای درمان به مراکز درمانی منطقه منتقل شد.
جانشین رئیس پلیس راه استان بوشهر اظهار داشت: براساس بررسیهای اولیه، وانتنیسان حامل محموله یخ در مسیر جم به فیروزآباد در حال حرکت بود که راننده آن در محدوده سرازیری و پیچ جاده کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و با مینیبوس ون که در مسیر مقابل جاده در حال تردد بود، برخورد کرد.