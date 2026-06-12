طی روزهای اخیر؛
۵ نفر در رودخانه زایندهرود غرق شدند
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: جریان گردابی زاینده رود به دنبال ذوب شدن برف ها در ارتفاعات بالادست، دلیل حوادث غرق شدگی در مسیر این رودخانه است؛ مردم هنگام حضور در مجاورت رودخانه اصول ایمنی را رعایت کنند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش روز جمعه اظهار داشت: شدت جریان آب، ناپایداری بستررودخانه و سردی آب احتمال غرق شدن افرادی که به قصد آب تتی وارد رودخانه می شوند را بیشتر کرده است.
وی افزود: کانال های انتقال آب، مخازن دریاچه سدها و استخرهای کشاورزی به دلیل عمق زیاد، شیب ولغزندگی دیواره ها بسیار پرخطر و نا ایمن برای شنا به شمار می روند و کشش آب در آن ها اجازه نمی دهد افراد بتوانند خود را نجات بدهند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: در پی وقوع هشت مورد حوادث غرقشدگی در طول مسیر رودخانه زاینده رود طی روزهای اخیر پنج نفر غرق شدند و شش نفر نجات یافتند.
شیشه فروش با توجه به شرایط افزایش دما، حضور مردم در عرصه های طبیعی و گردشگری بخصوص در روزهای آخر هفته و افزایش خروجی سد زاینده رود نسبت به خطرپذیر بودن منابع آبی هشدار داد.
وی افزود: در سال جاری تاکنون ۲۲ مورد حادثه در رودخانه ها، کانال های انتقال آب، استخرهای ذخیره آب کشاورزی و باغ های شخصی در سطح استان به وقوع پیوست که منجر به جان باختن هفت نفر و امداد رسانی سرپایی و انتقال۱۳ نفر مصدومان این حوادث به مراکز درمانی شده است.
وی افزود: استقرار تیم های امدادی مجهز به امکانات امدادی و اعمال گشت و نظارت در مسیر کانال ها، رودخانه ها همراه با ارائه آموزش های لازم به ساکنان و گردشگران در مناطق خطر پذیر در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: رودخانه های (خرسان، آب ملخ و ونک) در شهرستان سمیرم، رودخانه های (گوکان، یلان و چشمه لنگان) در فریدونشهر، بخش هایی از رودخانه زاینده رود در مناطق غرب استان شامل لنجان، مبارکه، فلاورجان، زیار، باغبادران و کانال های انتقال آب درشبکه های نکوآباد، شهرستان های فلاورجان ، پیر بکران، نجف آباد، خمینی شهر، هرند، ورزنه همچنین سدهای باغکل خوانسار، ونک و قره قاچ سمیرم گلپایگان و کوچری ، سد خمیران و سد زاینده رود از جمله مناطقی است که طرح های کاهش خطرغرق شدگی در آن ها اجرا می شود.
شیشه فروش گفت: مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی نیز نصب حفاظ، تابلوی هشدار و تعبیه طناب نجات در استخرهای ذخیره آب را اجرا کند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: مالکان باغ شخصی در جهت ایمن نمودن استخرها و رعایت اصول ایمنی با بهره گیری از تخصص کارشناسان آتش نشانی اقدام کنند.
وی افزود: گردشگران و ساکنان مناطق مجاور منابع آبی ضمن مراقبت و هوشیاری لازم را به منظور پیشگیری از سقوط و افتادن در کانال ها و مسیر رودخانه داشته باشند.