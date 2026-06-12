به گزارش ایلنا از گلستان، سرهنگ نادعلی صادقی اظهار داشت: متأسفانه شاهد هستیم که مجرمان سایبری با انتشار آگهی‌های جعلی در سایت‌های درج آگهی، خریداران را وسوسه کرده و با وعده‌ی قیمت‌های بسیار پایین، آن‌ها را ترغیب به پرداخت مبلغی به عنوان بیعانه می‌کنند. این افراد با جلب اعتماد خریداران و درخواست واریز وجه برای رزرو کالا یا قطعی شدن معامله، پس از دریافت پول، راه‌های ارتباطی را مسدود کرده و متواری می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه قیمت وسوسه‌کننده، عجله برای معامله و درخواست بیعانه؛ این‌ها از شگردهای رایج کلاهبرداران در سایت‌های درج آگهی است،

وی به به شهروندان توصیه کرد که برای کالایی که از وجود و اصالت آن اطمینان ندارید، هرگز بیعانه پرداخت نکنید. تا حد امکان، معاملات خود را به‌صورت حضوری انجام دهید تا از نزدیک بتوانید کالا را مشاهده و صحت آن را بررسی کنید. به قیمت‌های غیرواقعی و بسیار پایین که به طور قابل توجهی با قیمت بازار تفاوت دارند، مشکوک باشید. اینگونه قیمت‌ها اغلب نشانه‌ای از کلاهبرداری است. به یاد داشته باشید که عجله در تصمیم‌گیری، یکی از ابزارهای اصلی کلاهبرداران است. هرگز تحت فشار زمانی برای انجام معامله قرار نگیرید و فرصت کافی برای بررسی داشته باشید.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در تلاش است تا امنیت فضای مجازی را برای شهروندان فراهم کند، اما هوشیاری و رعایت نکات ایمنی توسط خود شهروندان، مهمترین عامل در پیشگیری از وقوع جرایم سایبری است. از شهروندان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا مواجهه با کلاهبرداران، بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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