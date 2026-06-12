استاندار لرستان:
عملیات اجرایی کمربندی غربی خرمآباد آغاز میشود
استاندار لرستان از آغاز عملیات اجرایی کمربندی غربی خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز جمعه بیست و دوم خرداد در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با هدف تسهیل عبور و مرور و توسعه فضاها و زیرساختهای شهری مرکز استان، عملیات اجرایی کمربندی غربی خرمآباد طی هفتههای پیشرو، آغاز میشود.
وی ادامه داد: با اجرای این کمربند، از روستای گیلوران و دامنه سفید کوه یک اتوبان به تنگ شبیخون کشیده می شود که نقش موثری در بهبود عبور و مرور شهری و کاهش ترافیک درون شهری و خواهد داشت.
استاندار لرستان افزود: پیمانکار پروژه مشخص شده و طی دوسه هفته آیتذه عملیات اجرایی این پروژه ، آغاز میشود.
به گفته شاهرخی، اجرای این کمربند خرمآباد را از نظر شهری متحول میکند، اکنون تردد فقط از مرکز این شهر و دره خرمآباد صورت میگیرد که با ایجاد اتوبان در دامنه سفیدکوه، قطعا شاهد تحول و ارزش افزایی برای املاک و اراضی ساکنین این مناطق نیز خواهیم بود.
وی تصریح کرد: با اجرای این پروژه، اهالی محلات پشت بازار و فلک الدین نیز از مزایای مهم این پروژه بهرهمند خواهند شد.
نماینده عالی دولت در لرستان تاکید کرد: تحول در فضای شهری و بهبود تردد در سطح شهر به صورت ویژه در دستور کار مجموعه مدیریتی استان قرار دارد.