کاهش ۲ تا ۴ درجهای دمای خوزستان از فردا تا دوشنبه/وزش تندباد و وقوع گردوخاک
ادارهکل هواشناسی خوزستان از کاهش تدریجی دما در استان از فردا شنبه تا روز دوشنبه خبر داد و اعلام کرد: وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید همراه با تندبادهای لحظهای در برخی مناطق ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام ادارهکل هواشناسی استان، بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده استقرار جوی پایدار در سطح استان تا اواسط هفته آینده است.
بر اساس این گزارش، وزش بادها امروز بهویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان و فردا در اغلب نقاط خوزستان بهصورت متوسط تا شدید همراه با تندبادهای لحظهای پیشبینی میشود.
همچنین در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد و شمال خلیج فارس نیز طی این مدت مواج خواهد بود.
ادارهکل هواشناسی خوزستان پیشبینی کرد از فردا تا روز دوشنبه روند کاهش دما بین ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد در سطح استان رخ دهد.
در شبانهروز گذشته رامشیر با ۴۸.۱ درجه سانتیگراد گرمترین و گتوند با ۲۱.۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان ثبت شدند. همچنین دمای هوای اهواز در این مدت بین ۳۲.۱ تا ۴۷.۱ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.