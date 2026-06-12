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توقف کار در تونل معدن زغال‌سنگ جوزچال با دستور دادستان رامیان

توقف کار در تونل معدن زغال‌سنگ جوزچال با دستور دادستان رامیان
کد خبر : 1797766
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دادستان شهرستان رامیان گفت: پیشروی تونل معدن زغال‌سنگ جوزچال به علت نواقص ایمنی با دستور دادستان رامیان متوقف شد.

به گزارش ایلنا از گلستان، امین ذوالفقاری اظهارکرد: در جریان این بازدید با اشاره به گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت مبنی بر وجود نواقص ایمنی در بخش هواکش و پایه‌های نگهدارنده تونل، دستور توقف عملیات پیشروی یکی از تونل‌های این معدن را صادر کرد. ادامه عملیات حفاری و پیشروی تونل منوط به رفع نواقص موجود و تأیید رعایت استانداردهای ایمنی از سوی مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

وی در این بازدید مطالبات کارگران از جمله پرداخت نشدن حقوق معوقه و حق بیمه تأمین اجتماعی که سبب بروز مشکلاتی در دریافت خدمات درمانی برای کارگران شده است را نیز پیگیری کرد. 

ذوالققاری در نشستی که با حضور مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، مسئولان معدن و نمایندگان کارگران در محل معدن برگزار شد به مالکان معدن ۱۰ روز فرصت داد تا برای پرداخت حقوق معوقه کارگران اقدام کنند. 

وی افزود: مقرر شد وضعیت حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران که در ماه‌های گذشته پرداخت نشده است، ظرف سه روز تعیین تکلیف شود تا کارگران در بهره‌مندی از خدمات درمانی و بیمه‌ای با مشکل مواجه نشوند. 

ذوالفقاری با تأکید بر لزوم رعایت حقوق قانونی کارگران گفت: پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا، اجرای تعهدات بیمه‌ای و رعایت الزامات ایمنی از جمله تکالیف قانونی کارفرمایان است و دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، حمایت از حقوق کارگران و حفظ ایمنی محیط‌های کاری را با جدیت دنبال خواهد کرد. 

این بازدید در راستای دستور رئیس کل دادگستری استان به دادستان‌های سراسر استان برای بررسی وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ و نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی انجام شد.

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