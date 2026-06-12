بندرلنگه، میزبان نشست تخصصی روز جهانی صنایع دستی

به گزارش ایلنا، حسن هاشم‌زاده با تاکید بر لزوم پیوند میان هنرهای اصیل و مسائل روز اجتماعی، افزود: این نشست تخصصی با هدف بررسی نقش هنرهای سنتی در توانمندسازی جوامع محلی و ارتقای تابآوری اجتماعی، با مشارکت انجمن حافظان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اداره بهزیستی شهرستان بندرلنگه برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: این ویژه برنامه در محل خانه نور بندرلنگه و با حضور هنرمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان برگزار و همزمان، نمایشگاهی برای عرضه مستقیم صنایع دستی و سوغات در همان مکان برپا شد.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بندرلنگه با اشاره به برنامه‌های شهر تاریخی کنگ، اظهار کرد: همزمان با روز جهانی صنایع دستی، نمایشگاهی یک روزه با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری منطقه و حمایت از تولیدات خانگی، در محل خانه صنایع دستی این شهر بندری نیز برپا شد که فرصتی ارزشمند برای نمایش خلاقیت هنرمندان و عرضه مستقیم سوغات و صنایع دستی اصیل این منطقه به شهروندان و گردشگران است.

به گزارش ایلنا، شهرستان بندرلنگه به دلیل قدمت دیرینه در هنر گلابتون دوزی، در فهرست شهرهای ملی صنایع دستی ایران به عنوان «شهر ملی گلابتون» به ثبت رسیده است و با ۱۵۹ هزار نفر جمعیت در غرب هرمزگان واقع شده که تا مرکز بندرعباس ۲۴۰ کیلومتر فاصله دارد.

بیش از ۳۰۰ مکان و بنای تاریخی در هرمزگان وجود دارد و همچنین در حال حاضر ۷۰ هزار نفر در این استان دارای گواهی صنایع دستی هستند.

در تقویم جهانی ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) هر سال روز جهانی صنایع دستی است.

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