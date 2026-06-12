به گزارش ایلنا، جلیل حسنی در نهمین نشست شورای اطلاع‌رسانی استان، افزود: ما همچنان در میانه یک جنگ هستیم که با وجود شدت و ضعف در تبادل آتش، هنوز به پایان نرسیده است؛ از اینرو فعال‌سازی اتاق‌های عملیات بحران و آسیب‌شناسی دقیق نظام اطلاع‌رسانی برای مقابله با روایت‌های دشمن ضروری است.

وی با اشاره به فرصت‌های بالقوه‌ای که در جریان نبردهای اخیر به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل شده‌اند، تأکید کرد: امروز «قدرت ترکیبی» حاصل از هم‌افزایی جمعیت، جغرافیا و فناوری در کنار تسلیحات نوین، معادلات را تغییر داده است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس افزود: انسجام و وحدت مردم در قالب قدرت نرم، اثرگذاری‌ای دارد که کمتر از قدرت سخت نیست و تبلور عینی این مؤلفه‌ها در میدان، به‌ویژه در نقاط راهبردی همچون تنگه هرمز، بازدارندگی ملی را به اثبات رسانده است.

حسنی با هشدار نسبت به ماهیت متغیر رفتار دشمن، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که دشمن هیچ چارچوب ثابتی در رفتارهای خود ندارد و نمی‌توان بر حرف‌ها یا وعده‌هایش تکیه کرد، چرا که ممکن است همزمان با مذاکرات، وارد عملیات نظامی شود. در روزها و هفته‌های آینده، تسلط بر «روایت اول» و اعتمادسازی در میدان، تنها راه مقابله با راهبردهای دشمن خواهد بود.

جانشین استاندار در شورای اطلاع‌رسانی استان با مقایسه ماهیت جنگ‌های نوین با دوران دفاع مقدس، بر ضرورت بومی‌سازی اطلاع‌رسانی تا کوچک‌ترین واحدهای تقسیمات کشوری از جمله روستاها تأکید کرد.

وی از اعضای شورای اطلاع‌رسانی خواست با توجه به گذشت ۱۰۰ روز از تحولات اخیر، آسیب‌شناسی دقیقی از نقایص و ایرادات نظام اطلاع‌رسانی استان انجام دهند تا با شناسایی دقیق نقاط ضعف، زمینه بهره‌گیری عملیاتی از فرصت‌ها فراهم شود.

حسنی همچنین با انتقاد از رویکردهای صرفاً کلان و تئوریک در برنامه‌های توسعه‌ای، بر ضرورت تبدیل مصوبات به اقدامات اجرایی تأکید کرد و گفت: هنر اصلی، تبدیل اسناد و برنامه‌ها به اقدامات میدانی است.

وی دستور داد اتاق عملیات بحران با حضور نمایندگان واکنش سریع فعال شود و نقش دستگاه‌های اطلاع‌رسانی از «خبررسانی صرف» به «ارشاد و حلقه اتصال با رسانه‌ها» تغییر یابد تا زیرساخت‌های ارتباطی در برابر بحران‌ها از تاب‌آوری بیشتری برخوردار شوند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به رویکرد چابک، کوچک و عملیاتی کارگروه اطلاع‌رسانی در بحران، اظهار کرد: این کارگروه در قالب هسته تصمیم‌سازی و هماهنگی، اتاق وضعیت رسانه‌ای، هماهنگی رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌ها و همچنین مستندسازی، گزارش‌گیری و ارزیابی فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: کارگروه بحران ذیل شورای اطلاع‌رسانی استان با عضویت دبیر شورای اطلاع‌رسانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری، رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی و اعضای حقیقی شورای اطلاع‌رسانی، به همراه نمایندگان دستگاه‌های مرتبط متناسب با نوع بحران تشکیل خواهد شد.

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