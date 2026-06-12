سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اعلام کرد که در حال حاضر ترافیک در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه به‌صورت مقطعی پرحجم یا روان بوده و در حال حاضر محدودیت جدیدی اعمال نشده است. وی همچنین وضعیت جوی منطقه را ابری و آفتابی گزارش کرد.

سرهنگ عبادی با ارائه جزئیات عملیات ترافیکی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، رأس ساعت ۱۴:۰۰ انسداد مسیر کندوان در حوزه آزادراه تهران-شمال و البرز (جهت جنوب به شمال) و از ساعت ۱۵:۳۰ از محل پل زنگوله اجرا خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد که حدود ساعت ۱۷:۳۰، خروجی مرزن‌آباد از سمت شمال به جنوب یک‌طرفه خواهد شد. همچنین در محور هراز نیز، مطابق روال همیشگی، عملیات یک‌طرفه شدن مقطعی (حدوداً یک‌ساعته) در نقاط مشخص تحت نظارت مستقیم پلیس راه انجام می‌گیرد.

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