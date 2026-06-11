2 کشته و 7 مصدوم دستاورد 2 حادثه ترافیکی در خراسان رضوی

به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی به تشریح جزئیات این حوادث رانندگی پرداخته و در این رابطه افزود: در حادثه رانندگی نخست یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی کامیون در شهرستان مشهد با یکدیگر برخورد کردند. در پی این حادثه رانندگی 2 نفر جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: در حادثه رانندگی دوم نیز 2 دستگاه خودروی سواری پراید در جاده کلات، نرسیده به روستای محمدیه با یکدیگر تصادف کردند که این حادثه رانندگی نیز 7 مصدوم برجای گذاشت. تمامی مصدومان این حادثه رانندگی برای ادامه درمان به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند.

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