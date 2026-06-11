رییس کل دادگستری استان سمنان خبر داد:
هشدار دستگاه قضایی نسبت به هرگونه تعرض در حریم سد کالپوش شهرستان میامی
رییس کل دادگستری استان سمنان به هشدار دستگاه قضایی نسبت به هرگونه تعرض در حریم سد کالپوش اشاره کرده و گفت: افزایش سطح ایمنی حریم سد کالپوش در شهرستان میامی، تسریع در تکمیل اقدامات حفاظتی و برخورد قانونی با متصرفان اراضی واقع در محدوده این سد بسیار ضروری است. در این راستا خواستار پرهیز از هرگونه رفتار تنشزا در روند اجرای قانون و حفاظت از این سرمایه حیاتی هستیم.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محمدصادق اکبری در بازدید میدانی از سد کالپوش میامی و طرح آبرسانی منطقه، افزود: در برخی موارد به اخطارهای صادر شده از سوی دستگاههای اجرایی مسئول بیتوجهی شده است. افرادی که با وجود تذکرات و اخطارهای قانونی نهادهای متولی، نسبت به رعایت حریم و محدوده قانونی سد اقدام نکردهاند، باید بدانند که حفظ منافع عمومی و منابع حیاتی آب از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است و در این زمینه هیچگونه اغماضی در کار نیست.
وی همچنین بر ضرورت افزایش سطح ایمنی و تکمیل اقدامات حفاظتی محدوده سد کالپوش شهرستان میامی تأکید کرده و ادامه داد: با توجه به وسعت اراضی پیشبینی شده برای ذخیرهسازی آب پشت این سد، لازم است افزایش سطح ایمنی و اقدامات حفاظتی از جمله احداث و تکمیل خاکریزها، توسعه و تکمیل حصارکشی، نصب علائم هشداردهنده و سایر تمهیدات لازم با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مشارکت خیرین و شهروندان منطقه هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
رییس کل دادگستری استان سمنان اظهار داشت: تسریع در اجرای این اقدامات با جلوگیری از تعرضات احتمالی موجب حفظ بهتر زیرساختهای آبی و تأمین امنیت محدوده سد کالپوش شهرستان میامی خواهد شد. در خصوص اراضی واقع در محدوده این سد که مورد تصرف یا تعرض قرار گرفتهاند، دستگاههای اجرایی مسئول موظف هستند با رعایت ضوابط قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به رفع تصرف، اعاده وضع به حالت سابق و صیانت از حقوق عمومی اقدام کنند.
حجتالاسلام اکبری بر تداوم نظارتها و تکمیل طرحهای آبرسانی در منطقه کالپوش شهرستان میامی تأکید داشته و تصریح کرد: استمرار نظارتها و پیگیریهای لازم برای تکمیل طرحهای مرتبط با تأمین و حفاظت از منابع آب در این منطقه ضروری است. مدیریت صحیح منابع آبی، تضمینکننده توسعه پایدار، امنیت منطقه و رفاه نسلهای آینده خواهد بود. در این راستا اجرای دقیق قوانین مرتبط با منابع آب و اراضی ملی بسیار ضروری است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی بر ضرورت اقناعسازی اجتماعی و آگاهیبخشی به شهروندان تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: مسئولان محلی و دستگاههای اجرایی مسئول و متولی باید با برگزاری نشستهای تخصصی، جلسات تبیینی و گفتوگوهای مستقیم با اهالی منطقه، ضرورت رعایت ضوابط قانونی و حفظ حد و حریم سد کالپوش شهرستان میامی را برای شهروندان تشریح کنند تا زمینه همکاری و همراهی هر چه بیشتر شهروندان در صیانت از این سد به عنوان یک سرمایه ملی فراهم شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان به حفظ آرامش اجتماعی در اجرای قانون اشاره داشته و تأکید کرد: برخورد با متخلفان باید در فضایی آرام، منطقی و مبتنی بر قوانین و مقررات انجام شود. در این راستا تمامی طرفها باید از هرگونه رفتار تنشزا، اقدامات غیرقانونی و ایجاد اختلافات اجتماعی پرهیز کنند. چرا که حفظ آرامش عمومی و تأمین منافع شهروندان منطقه کالپوش شهرستان میامی در کنار صیانت از منابع آبی، از اهداف و اولویتهای اصلی دستگاه قضایی به شمار میرود.
حجتالاسلام اکبری بر ضرورت صیانت از منابع آبی و حفظ حقوق عمومی تأکید کرده و در این رابطه ابراز داشت: با توجه به شرایط کمآبی و محدودیت منابع آبی در سطح کشور، امروز صیانت از ذخایر آبی و مدیریت صحیح منابع آب یک مسئولیت همگانی است. در این راستا تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات، سازمانها، نهادها و شهروندان باید در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند تا از منابع آبی حفاظت شود. موضوعی که باید به صورت ویژه مورد توجه جدی قرار گیرد.