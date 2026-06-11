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سرپرست عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد خبر داد:

مهار آتش‌سوزی در یک مجتمع تجاری شهر مشهد / ساکنان 20 واحد مسکونی در محدوده حادثه نجات یافتند

مهار آتش‌سوزی در یک مجتمع تجاری شهر مشهد / ساکنان 20 واحد مسکونی در محدوده حادثه نجات یافتند
کد خبر : 1797592
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سرپرست عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: یک مجتمع تجاری در خیابان رحمانیه شهر مشهد دچار حادثه آتش‌سوزی شد. در این حادثه با تلاش آتش‌نشانان حریق مهار شده و ساکنان 20 واحد مسکونی در محدوده حادثه نجات داده شدند.

به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم محسن اسدی افزود: با وقوع حریق در یک مجتمع تجاری تعدادی از مغازه‌های این مجتمع دچار حادثه آتش‌سوزی شدند. در پی این حادثه دود و حرارت حاصل از این آتش‌سوزی به ساختمان مسکونی 20 واحدی در طبقات بالای مجتمع سرایت کرد.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان به سرعت ضمن مهار آتش نسبت به تخلیه ایمن ساکنان طبقات بالا اقدام کردند و تمامی ساکنان بدون هیچ آسیب‌جانی به بیرون انتقال یافتند. این حادثه خسارت جانی در پی نداشت. علت دقیق وقوع آتش‌سوزی توسط کارشناسان در دست بررسی است.

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