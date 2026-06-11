تداوم طوفان گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان/ سرعت باد در زابل به ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت رسید

به گزارش ایلنا، محسن حیدری روز پنجشنبه اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های جوی، بیشینه سرعت وزش باد در شهرستان زابل به ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت رسیده که موجب کاهش دید افقی به ۲ هزار و ۵۰۰ متر شده است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: در شهرستان زهک نیز وزش باد با سرعت ۷۵ کیلومتر بر ساعت، دید افقی را به حدود سه هزار متر کاهش داده و شرایط تردد در برخی محورهای مواصلاتی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به تداوم این شرایط جوی در شمال استان گفت: گردوخاک و وزش باد شدید تا صبح شنبه در منطقه سیستان ماندگار خواهد بود و در برخی نقاط مستعد نیز احتمال وقوع طوفان گردوخاک وجود دارد.

حیدری درباره وضعیت جوی سایر مناطق استان نیز بیان کرد: روزهای جمعه و شنبه در ساعات بعدازظهر، رشد ابرهای همرفتی در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان می‌تواند به رگبارهای پراکنده، رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای منجر شود. همچنین غلظت غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان افزایش خواهد یافت و برای روز یکشنبه نیز وزش باد شدید در محدوده شورگز پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با هشدار نسبت به پیامدهای این شرایط برای سلامت شهروندان، از بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان خواست از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در محیط‌های غبارآلود از ماسک مناسب استفاده کنند.

وی همچنین به کشاورزان، گلخانه‌داران و سایر بهره‌برداران توصیه کرد برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید و ناپایداری‌های جوی، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

حیدری در پایان از رانندگان خواست با توجه به کاهش دید افقی، احتیاط بیشتری در ترددهای جاده‌ای داشته باشند و کوهنوردان نیز به دلیل احتمال وقوع صاعقه، از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

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