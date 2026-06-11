به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی صفری در نشست خبری با اصحاب رسانه، از ثبت ۱۴ اثر جدید در فهرست آثار ملی، اجرای ۵۴ پروژه گردشگری و جذب حدود ۳۰ همت سرمایه‌گذاری در این حوزه خبر داد و گفت: تنها ۴۰ درصد ظرفیت‌های گردشگری استان فعال شده و تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول بزرگ در این بخش باشد.

صفری، با اشاره به نقش رسانه‌ها در امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی اظهار کرد: رسانه‌ها در کنار اطلاع‌رسانی صحیح می‌توانند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های استان و مقابله با جنگ روانی دشمنان داشته باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به عملکرد حوزه میراث‌فرهنگی گفت: سال گذشته ۱۴ اثر تاریخی استان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد و تعداد آثار ثبت ملی آذربایجان‌غربی به یک‌هزار و ۸۸۲ اثر رسید. همچنین ۱۵ پرونده دیگر نیز برای ثبت ملی آماده شده است.

صفری ادامه داد: بیش از ۳۰ پروژه مرمتی و حفاظتی در استان اجرا شده و مطالعات تعیین عرصه و حریم تعدادی از آثار تاریخی نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اظهار کرد: سال گذشته ۹۰ موافقت اصولی برای طرح‌های گردشگری صادر شد که ارزش سرمایه‌گذاری آنها حدود ۳۰ همت است.

صفری افزود: هم‌اکنون ۵۴ پروژه گردشگری با مشارکت بخش خصوصی در استان در حال اجراست که با بهره‌برداری از آنها بیش از ۲ هزار تخت اقامتی به ظرفیت گردشگری استان افزوده خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی با اشاره به روند ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه اظهار کرد: پرونده این اثر تکمیل شده و تنها موضوع انتقال مدرسه دینی به ساختمان مجاور باقی مانده بود که با ورود استانداری و همکاری شهرداری در حال رفع شدن است تا زمینه ثبت جهانی این مسجد و معرفی ارومیه به عنوان یک شهر بین‌المللی فراهم شود.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی هنوز از تمام ظرفیت‌های گردشگری خود استفاده نکرده است، گفت: برآورد ما این است که تنها حدود ۴۰ درصد ظرفیت‌های گردشگری استان فعال شده و با توسعه زیرساخت‌ها می‌توان شاهد رونق جدی این بخش بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همچنین از پرداخت ۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات به ۹۷۰ هنرمند صنایع‌دستی و اختصاص ۱۵۱ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های گردشگری خبر داد.

صفری با اشاره به موفقیت هنرمندان صنایع‌دستی استان گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۶ اثر از هنرمندان آذربایجان‌غربی نشان ملی اصالت صنایع‌دستی دریافت کردند که نشان‌دهنده ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان رقابتی آنهاست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: چهار پروژه سرمایه‌گذاری در استان کلنگ‌زنی شده که ارزش سرمایه‌گذاری آنها ۶ همت است و شش پروژه دیگر نیز آماده کلنگ‌زنی هستند که از جمله آنها می‌توان به سه هتل پنج‌ستاره در ارومیه اشاره کرد.

انتهای پیام/