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آذربایجان‌غربی در مسیر تبدیل شدن به قطب گردشگری کشور/ثبت بیش از۱۸۸۰ اثر ملی در آذربایجان‌غربی

آذربایجان‌غربی در مسیر تبدیل شدن به قطب گردشگری کشور/ثبت بیش از۱۸۸۰ اثر ملی در آذربایجان‌غربی
کد خبر : 1797555
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه آذربایجان غربی در مسیر تبدیل شدن به قطب گردشگری کشور است گفت: در استان ۱۸۸۲ مورد اثر ملی به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی صفری در نشست خبری با اصحاب رسانه، از ثبت ۱۴ اثر جدید در فهرست آثار ملی، اجرای ۵۴ پروژه گردشگری و جذب حدود ۳۰ همت سرمایه‌گذاری در این حوزه خبر داد و گفت: تنها ۴۰ درصد ظرفیت‌های گردشگری استان فعال شده و تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول بزرگ در این بخش باشد.

 صفری، با اشاره به نقش رسانه‌ها در امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی اظهار کرد: رسانه‌ها در کنار اطلاع‌رسانی صحیح می‌توانند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های استان و مقابله با جنگ روانی دشمنان داشته باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به عملکرد حوزه میراث‌فرهنگی گفت: سال گذشته ۱۴ اثر تاریخی استان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد و تعداد آثار ثبت ملی آذربایجان‌غربی به یک‌هزار و ۸۸۲ اثر رسید. همچنین ۱۵ پرونده دیگر نیز برای ثبت ملی آماده شده است.

صفری ادامه داد: بیش از ۳۰ پروژه مرمتی و حفاظتی در استان اجرا شده و مطالعات تعیین عرصه و حریم تعدادی از آثار تاریخی نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اظهار کرد: سال گذشته ۹۰ موافقت اصولی برای طرح‌های گردشگری صادر شد که ارزش سرمایه‌گذاری آنها حدود ۳۰ همت است.

صفری افزود: هم‌اکنون ۵۴ پروژه گردشگری با مشارکت بخش خصوصی در استان در حال اجراست که با بهره‌برداری از آنها بیش از ۲ هزار تخت اقامتی به ظرفیت گردشگری استان افزوده خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی با اشاره به روند ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه اظهار کرد: پرونده این اثر تکمیل شده و تنها موضوع انتقال مدرسه دینی به ساختمان مجاور باقی مانده بود که با ورود استانداری و همکاری شهرداری در حال رفع شدن است تا زمینه ثبت جهانی این مسجد و معرفی ارومیه به عنوان یک شهر بین‌المللی فراهم شود.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی هنوز از تمام ظرفیت‌های گردشگری خود استفاده نکرده است، گفت: برآورد ما این است که تنها حدود ۴۰ درصد ظرفیت‌های گردشگری استان فعال شده و با توسعه زیرساخت‌ها می‌توان شاهد رونق جدی این بخش بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همچنین از پرداخت ۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات به ۹۷۰ هنرمند صنایع‌دستی و اختصاص ۱۵۱ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های گردشگری خبر داد.

صفری با اشاره به موفقیت هنرمندان صنایع‌دستی استان گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۶ اثر از هنرمندان آذربایجان‌غربی نشان ملی اصالت صنایع‌دستی دریافت کردند که نشان‌دهنده ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان رقابتی آنهاست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: چهار پروژه سرمایه‌گذاری در استان کلنگ‌زنی شده که ارزش سرمایه‌گذاری آنها ۶ همت است و شش پروژه دیگر نیز آماده کلنگ‌زنی هستند که از جمله آنها می‌توان به سه هتل پنج‌ستاره در ارومیه اشاره کرد.

 

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