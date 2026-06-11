شناسایی ۲ مخفیگاه مواد افیونی در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا اسحاقی، از کشف ۹۰۰کیلوگرم تریاک در ۲ عملیات اطلاعاتی غافلگیرانه در یکی از روستاهای ایرانشهر و شهرستان بمپور خبر داد و گفت: پلیس، امنیت را خط قرمز خود می‌داند و اجازه هیچ گونه جولانی به قاچاقچیان نخواهد داد.

وی بیان کرد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر سیستان و بلوچستان با رصد اطلاعاتی دقیق و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین کشف جرم، موفق شدند محل نگهداری دو محموله ی عظیم موادمخدر را در یکی از روستاهای همجوار ایرانشهر و شهرستان بمپور شناسایی که پس از هماهنگی قضائی، در بازدید از محل مذکور، ماموران انتظامی جنوب استان موفف شدند مقدار ۹۰۰کیلوگرم تریاک، ۲قبضه سلاح کلاش، یک قبضه کلت کمری را کشف و چهار نفر متهم را نیز دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به توقیف ۲ دستگاه خودروی سواری پژو در این عملیات‌ها، ادامه داد: قاچاقچیان حرفه‌ای با انتخاب روستاهای دورافتاده و مکان به ظاهر خلوت، قصد پنهان شدن از دید پلیس پنهان را داشتند، اما هوشیاری اطلاعاتی و عملیات غافلگیرانه پلیس، توطئه آن‌ها را نقش بر آب کرد.

وی خاطرنشان کرد: به مردم غیور سیستان و بلوچستان اطمینان می‌دهیم که هیچ نقطه امنی برای سوداگران مرگ در این خطه پهناور وجود ندارد. پلیس با تمام توان و با پشتیبانی همین مردم شریف، تا ریشه‌کنی کامل این بلای خانمان‌سوز، مبارزه را تشدید خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسی نظم و امنیت جامعه را برهم بزند.

انتهای پیام/