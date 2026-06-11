حضور ۱۴ فرنگیکار خوزستانی در اردوهای تیمهای ملی نوجوانان و جوانان کشتی
بر اساس اعلام هیئت کشتی خوزستان، ۱۴ کشتیگیر استان به همراه دو مربی با نظر کادر فنی به اردوهای تیمهای ملی کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان کشور دعوت شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، هیئت کشتی استان از دعوت ۱۴ کشتیگیر خوزستانی به اردوهای تیمهای ملی کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان خبر داد.
بر این اساس، آرمین شمسیپور، علی غریبی، احمدرضا محمدیان، محمد کاظمی، عمادرضا محسننژاد، امیرحسین خدادادی و امیرحسین عبدولی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان دعوت شدهاند.
همچنین مهرداد اسفندیاریفر به عنوان مربی، نمایندگان خوزستان را در این اردو همراهی خواهد کرد.
هیئت کشتی خوزستان با اشاره به توانمندی کشتیگیران استان اعلام کرد که این ورزشکاران شایستگی پوشیدن دوبنده تیم ملی را دارند و میتوانند در رقابتهای بینالمللی برای کشور افتخارآفرینی کنند.
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان از ۲۶ خردادماه به مدت ۱۰ روز در تهران برگزار میشود و کشتیگیران خوزستانی از شانس بالایی برای حضور در ترکیب نهایی تیم ملی برخوردار هستند.
در بخش نوجوانان نیز آرمین اسماعیلی، علی اسماعیلی، امیرمهدی حاجیوند، وحید عشیری، امیر کاظمی، سوشیانت حسنپور و محمدامیر رشیدی به عنوان کشتیگیر و محمد ارقش به عنوان مربی به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند.
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان از ۲۵ خردادماه به مدت ۱۰ روز در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی واقع در کمپ تیمهای ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد.