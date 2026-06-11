آزادی ۱۹ زندانی واجد شرایط در رامهرمز

وی افزود: در راستای رسیدگی به پرونده زندانیان، با در نظر گرفتن معیارهایی چون نوع جرم، مدت تحمل حبس، رفتار در دوران محکومیت، جبران خسارت وارده به شاکیان و وجود شرایط قانونی، با اعطای ارفاقاتی نظیر آزادی مشروط، مرخصی منجر به آزادی و سایر تسهیلات قانونی موافقت شد.

دهقانی تاکید کرد: این اقدامات در جهت اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حمایت از بازگشت موثر زندانیان اصلاح‌شده به جامعه صورت می‌گیرد.