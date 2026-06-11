امروز انجام شد؛
آزادی ۱۹ زندانی واجد شرایط در رامهرمز
رئیس کل دادگستری خوزستان از آزادی ۱۹ زندانی واجد شرایط در رامهرمز خبر داد و گفت: این افراد با استفاده از ارفاقات قانونی و پس از بررسی پروندههای قضاییشان از زندان آزاد شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، علی دهقانی امروز پنجشنبه در آیین آزادی زندانیان در رامهرمز، با اشاره به بررسی وضعیت زندانیان و رسیدگی به درخواستهای آنان، اظهار کرد: دستورات لازم برای پیگیری مطالبات مطرحشده صادر گردیده است.
وی افزود: در راستای رسیدگی به پرونده زندانیان، با در نظر گرفتن معیارهایی چون نوع جرم، مدت تحمل حبس، رفتار در دوران محکومیت، جبران خسارت وارده به شاکیان و وجود شرایط قانونی، با اعطای ارفاقاتی نظیر آزادی مشروط، مرخصی منجر به آزادی و سایر تسهیلات قانونی موافقت شد.
دهقانی تاکید کرد: این اقدامات در جهت اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه، گسترش استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، کاهش جمعیت کیفری زندانها و حمایت از بازگشت موثر زندانیان اصلاحشده به جامعه صورت میگیرد.